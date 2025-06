Què és ser eivissenc, i un «bon eivissenc»?

El caràcter dels eivissencs ha anat canviant a mesura que passaven els anys, va passar de ser més individualista, previngut, conservador, respectuós i reservat a no tenir por de dir el que pensava. Així, com seria la personalitat d’un «bon eivissenc»?

Primer de tot, què significa ser eivissenc? És el fet d’haver nascut a Eivissa o no fa falten les arrels, sinó continuar amb la cultura i tradició locals? Aquí les respostes són més amples i diferents. L’investigador Toni Manonelles i el sociolingüista Bernat Joan i Marí donen la seva opinió.

«La meva definició particular d’eivissenc és persona que viu a l’illa d’Eivissa, independentment que hi hagi nascut, que l’estima, no només la part geogràfica i les cales polides, sinó que també estima i practica la seva cultura en la mesura de les seves possibilitats», assevera Manonelles. «És la intenció el que val», conclou efervescentment.

Per a Bernat Joan és difícil expedir un «carnet de bon eivissenc», però creu que hi ha una sèrie de trets que el caracteritzen, com el sentit comunitari i la generositat: «La nostra societat tradicional té un gran sentit de la solidaritat. Una cosa que ocorria al passat i ara es veu poc era el fet que si un veí estava malalt i no podia segar el seu tros [de camp] o plegar la collita, ho feien els veïns, però sense dir-li que ho havien fet, perquè ningú volia reconeixement, tot era des de l’anonimat».