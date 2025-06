Plans que no et pots perdre a Roma.

L’eivissenc Néstor Rojo Colomar viu des de fa uns mesos a Roma, envoltat de pizza, pasta, focaccia i gelats a totes hores. El jove de vint-i-tres anys se’n va anar a la capital italiana d’Erasmus. És estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses a la seu eivissenca de la Universitat de les Illes Balears i li va sorgir l’oportunitat d’anar-se’n cap allà.

La seva rutina, a més d’anar a classes (les fa en italià i en anglès), es basa a entrenar al gimnàs i estar tot el dia fent coses, en les seves paraules. Està aprofitant per veure tota Itàlia, ja que els trens i autobusos són barats, a més d’agafar algun vol a bon preu a altres llocs, com a Croàcia.

«Roma és la millor ciutat a la qual podries venir, perquè les altres, en dos o tres dies, com a màxim, ja les has vist. A Roma hi ha molt per fer», assegura. Els plans que considera que no et pots perdre si vas a Roma són: visitar el Panteó, el Coliseu, el Fòrum romà, anar a veure el tennis...

«La part bona de Roma és que tu vas fent voltes i t’hi vas trobant coses que no t’esperes. I el menjar és espectacular», recorda, abans d’afegir: «Itàlia és bastant cara, però si et saps moure i saps on anar, trobes coses molt barates». «Al principi m’estafaven, però després ja sabia on anar», afegeix, abans de concloure dient que els mercats el varen decebre perquè a tots venen el mateix i ell es pensava que serien com el de Sant Jordi, a Eivissa.