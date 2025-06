Les pel·lícules més refrescants per a l’estiu

Ara que ja ha començat la temporada d’estiu i al carrer fa una calor infernal, un bon pla per fer és quedar-se a casa fresquet veient una pel·lícula. Perquè el lector no hagi de rompre’s el cap i perdre temps buscant i pensant en quina de totes elegir, els cineastes d’Eivissa ho posen fàcil amb una sèrie de recomanacions de peces audiovisuals per a la temporada estival.

Héctor Escandell és un guionista i director de cinema de Puig d’en Valls. Ha fet dotze curtmetratges i dos llargmetratges (‘Els crims del Dia de Tots Sants’ i ‘Es Gegant des Vedrà i altres rondaies’). La seva primera recomanació és ‘La Roca’ perquè és «el típic —i molt enyorat— supervendes d’estiu dels anys noranta, ple d’acció adrenalítica pels carrers de San Francisco i l’illa d’Alcatraz». El cineasta assegura que pot agradar a tots els públics, sobretot als «fans del cinema d’acció i als nostàlgics dels anys 80 i 90». La segona selecció és ‘Todos dicen I love you’, que «és possiblement l’obra mestra lleugera d’en Woody Allen, un musical deliciós amb un repartiment descomunal. Divertidíssima i molt adequada per a una nit d’estiu». «És perfecta per als amants dels musicals i la comèdia clàssica», indica. ‘Viernes 13’ o ‘Divendres 13’ en català és la seva tercera suggerència, ja que és un dels seus slashers de referència i, «per descomptat, perquè la trama es desenvolupa a un campament d’estiu, Crystal Lake». «No és especialment bona, ni falta que li fa», exposa. ‘Divendres 13’ diu que té possiblement un públic objectiu més reduït: «Seguidors del cinema de terror més convencional, és a dir, sang, tensió i ensurts». Totes aquestes opcions han estat doblades al català.

El cineasta i artista visual eivissenc Enrique Villalonga Juan / Enrique Villalonga Juan

El cineasta i artista visual eivissenc Enrique Villalonga Juan ha dirigit nombrosos documentals sobre aspectes culturals de l’illa. Villalonga també recomana totes aquestes pel·lícules de terror slasher dels anys 80, tipus ‘Divendres 13’.

A més a més, Escandell també aconsella veure ‘El talento de Mr. Ripley’ pels amants del gènere criminal i els repartiments luxosos; i ‘Abierto hasta el amanecer’. «Escrita per Quentin Tarantino, és una boja barreja entre road movie, terror vampíric i comèdia grotesca. Espectacular repartiment encapçalat per un molt jove George Clooney. Agradarà a tothom qui suporti bé la sang i el fetge. És perfecta com a entreteniment de desconnexió», conclou. Les dos estan doblades al català també.

Villalonga destaca les peces audiovisuals de ‘El temible burleta’ (doblada a la llengua catalana), ‘Estiu del 42’ (projectada a TV3) i ‘Sorcerer’ (projectada a la filmoteca catalana en versió original amb subtítols en català). La primera està recomanada per a boixos: «Quan penso en pel·lícules d’estiu, em venen al cap pel·lícules de pirates. Aquesta és meravellosa i divertida». La segona és per a adolescents. «És una obra molt polida que té escenes memorables i que connecta molt bé amb aquesta edat tan complicada i plena d’incerteses», afirma. Finalment, la tercera és per als adults. «És un remake d’una obra mestra titulada ‘El salario del miedo’. Jo recomano veure aquesta versió també, dirigida pel realitzador de ‘El Exorcista’, perquè conté escenes magistrals de tensió i una sensació permanent de calor aclaparadora, molt d’acord amb les pitjors nits de l’estiu humit eivissenc», comenta.

«Un pel·liculó magistral»

Aquest cineasta no vol deixar de mencionar la coneguda ‘Tiburón’. «Va generar un trauma cap al mar. A mi, i en general. Va ajudar (malauradament) al fet que els taurons es veiessin com a animals dolents. Quan penses en la mar, en el que hi ha allà dins....», rumia. «‘Tiburón’ és un pel·liculó. Magistral», conclou. També té la seva versió en català.

El director i guionista de cinema valencià David Marqués. / J.A. RIERA

Aquesta última també la menciona el director i guionista de cinema el valencià David Marqués, resident a Madrid, però ha viscut tota la vida a Sant Antoni, i la qualifica de «meravella» i de clàssic per a veure a l’estiu, o en qualsevol època de l’any: «És la pel·lícula que s’ha de veure a l’estiu per a ficar-se una mica dins del cap el que tenim ara per l’illa, que ja mateix estam rodejats de taurons». És una pel·lícula que veia ell des de petit i recalca que mai ha tingut por a l’aigua per culpa seva: «Suposo que viure a Ibiza és el que té, que no li tens por a l’aigua per moltes pel·lícules que vegis». Va dirigida a «tot el món que vulgui passar una estona divertida, entretinguda, o passar-ho malament perquè té de tot».

El creador de ‘Puntos suspensivos’ i ‘Campeones’ també aconsella veure ‘Cuenta conmigo’ i ‘Odio el verano’. La primera li recorda a l’estiu, al que «feies amb els amics quan acabava l’escola que te n’anaves d’excursió, que cada una era com una aventura». Està basada en un relat de Stephen King, però no de terror, «de passar de la infantesa a l’adolescència». Per acabar, recomana una que ha escrit ell mateix, ‘Odio el verano’, i que tracta de passar les vacances d’estiu en família. «És una pel·lícula divertida, fresca, i per no rompre’t molt el cap, simplement gaudir d’una estoneta, passar-ho bé amb tota la família», anima. Totes són per a tots els públics, la primera ha estat versionada al català i la segona està només en castellà, encara que té subtítols en llengua catalana. Marqués també afegeix a la llista ‘Krámpack’ (en castellà i català) «perquè parla de l’adolescència de dos xavals a la costa catalana d’una manera realista i divertida». Va per a tot aquell a qui li agradin els diàlegs frescos i naturals.

El fundador de l’Ibizacinefest, el terrassenc Xavi Herrero. / XAVI HERRERO

El fundador de l’Ibizacinefest, Xavi Herrero, va néixer a Terrassa i viu entre Barcelona i Ibiza. La primera pel·lícula que recomana és ‘Sirat’ (hi ha una versió en català), Premi del Jurat i Premi a la Millor Banda Sonora del festival de Cannes: «Deixa de ser una pel·lícula d’aventures, és dura, un Western modern. És una pel·lícula espanyola, que per a mi és molt important que hagi set premiada a Cannes perquè és un altre estil de fer cinema de les típiques pel·lícules espanyoles, com les que van als Goya», interpreta. Del mateix director, Óliver Laxe, també recomana les seves pel·lícules anteriors: ‘Lo que arde’, ‘Mimosas’ i ‘Todos nosotros podemos ser capitanes’.

Per als amants del cinema documental i de la fotografia, els aconsella veure ‘La sal de la Tierra’, que es pot veure en versió original i subtítols en català i en castellà. En últim lloc, destaca l’últim documental que ha guanyat l’Oscar, ‘No Other Land’ (versió original, subtitulada en castellà). «És una obra de plena actualitat, descriu d’una manera molt diferent i original el conflicte palestí-israelià mitjançant dos amics que un comença a fer un documental sobre l’altre», explica, abans de concloure dient que totes són pel·lícules per a tots els públics, o com a molt per a majors de dotze anys.

L’actriu, directora i productora de cinema madrilenya Bárbara Hermosilla. / AISHA BONET

⁠Bárbara Hermosilla és actriu, directora i productora de cinema madrilenya, encara que resideix a Ibiza des de ben petita. A més, és la fundadora de l’Escuela de Cine de Ibiza. En les seves llistes de recomanacions mai pot faltar la seva preferida, ‘Grease’. Després, inclou ‘Casa en Flames’: «Va tenir molt d’èxit l’any passat, és una pel·lícula nacional amb un guió molt bo, que sense dubte pot entretenir aquest estiu i fer-nos pensar sobre les relacions familiars en un moment en què moltes famílies aprofiten per ajuntar-se». Segueix amb ‘Un final made in Hollywood’. «Una de les comèdies que més m’agraden de Woody Allen, a més relacionada amb el món del cinema. A divertir-se!», exposa. A continuació, diu ‘Thelma & Louise’: «Un clàssic, una pel·lícula revolucionària a l’època, amb dos protagonistes, dones fortes amb vides complexes, i que no em canso de veure». Finalment, ‘Mamma Mia’. «Si penso en una pel·lícula estiuenca, sense dubte em ve aquesta al cap. Aquesta llum de l’illa grega que s’assembla tant a Ibiza. Cançons, colors, amor i família. Un imprescindible per a l’estiu!», conclou amb alegria. Totes aquestes recomanacions, segons ella, són per a tots els públics, tret de ‘Thelma & Louise’, i estan versionades al català.