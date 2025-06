Les diferències entre Nova York i Eivissa

Vicent Tur Planells coneix molt bé Nova York. Després d’estar dos cops de pràctiques a l’hospital Monte Sinaí, primerament fent les pràctiques externes de la carrera de Biotecnologia i, després, per les del màster en teràpies avançades en biomedicina, el jove eivissenc de vint-i-quatre anys ara mateix està fent un doctorat en Ciència i Tecnologia de la Salut. Es va apuntar a Madrid, però l’està cursant a Nova York, en aquest mateix hospital i en el departament de Microbiologia, sota la supervisió de dos espanyols. El treball l’està fent sobre immunoteràpia contra el càncer.

«La part bona o dolenta d’Eivissa és que és una illa molt internacional, estem envoltats de gent de tot el món, sobretot en estiu. Idò a Nova York passa el mateix: veus gent que ve de viatge i és una ciutat que jo diria que és de pas, al final hi ha poca gent que estigui vivint aquí més de deu anys», assegura.

La principal diferència que troba és la qualitat de vida: la gent no va en cotxe a totes bandes, surt a passejar. «L’excepció dels Estats Units és Nova York, perquè està tot al costat i és una de les poques ciutats on s’utilitza el transport públic», diu. A més, òbviament, també ho nota pel que fa a la platja. «No tenen res a veure amb les d’Espanya, i menys amb les d’Eivissa», afirma. També troba a faltar el menjar, com el pernil i la sobrassada.