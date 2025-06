Plans que no et pots perdre a Madrid

Laura Mei Soler Bonet és una jove de vint-i-quatre anys que va néixer a Maoming (al sud de la Xina), però quan tenia un any va ser adoptada (pare d’Alacant i mare d’Eivissa) i va venir a Eivissa, on s’ha criat fins a l’hora de marxar a estudiar. Va fer el doble grau d’Art Dramàtic i Arts Escèniques a Màlaga, i des d’octubre de 2022 viu a Madrid.

Els plans que recomana per algú que visiti la capital són els «típics llocs» com la plaça d’Espanya, Porta del Sol, plaça Major, Palau Reial, Temple de Debod, i fer un passeig al Retiro. «El millor de Madrid és que té de tot: restaurants, botigues… Marques que potser no trobes a Eivissa les trobaràs allà», destaca.

I per anar a menjar, «hi ha molts restaurants típics, òbviament també solen ser una mica més cars, que és del que viuen», destaca. La jove aconsella visitar Botín per menjar garrí, si es volen xurros amb xocolata s’ha d’anar a la xocolateria San Ginés i ja la resta: «Depèn dels teus interessos».

«La qualitat de vida que hi ha a Eivissa és molt diferent de la de Madrid, molt millor. El que passa a l’illa és el problema de l’habitatge i crec que les noves generacions difícilment podrem sobreviure-hi», assegura, pel que fa a les diferències entre una banda i l’altra. «A Madrid, la vida és més ràpida, tothom va a la seva i tothom té pressa (tant els cotxes com la gent que va caminant), és més individual», conclou.