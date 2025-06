Danny Meléndrez, enginyer biomèdic a les Balears: «A Eivissa es nota molt més el contrast entre temporades»

Amb només 25 anys, Danny Meléndrez s’ha fet un lloc dins del sector sanitari com a enginyer i comercial d’equips mèdics. Va estudiar Enginyeria Biomèdica a la UPC de Barcelona i actualment treballa entre Mallorca, EivissaMenorca i Formentera. «Vaig triar Barcelona per ser una gran ciutat, però amb una cultura un poc pareguda a la de Mallorca, per la seva diversitat i joventut, i també perquè a la UIB no hi havia opció d’estudiar la meva carrera. I pel Barça, és clar, perquè som molt culer», explica entre rialles.

Recorda els seus anys a la capital catalana com «la millor època» de la seva vida. No només el va marcar professionalment —«em vaig formar com a enginyer biomèdic»— sinó també en l’àmbit personal: «M’he culturitzat molt amb tota la gent de diferents llocs del món que he conegut», conta el jove.

Ara, des de les Illes, exerceix un paper multifuncional dins del món sanitari. «Sóc comercial d’equips mèdics, però amb un perfil molt transversal: vendes, servei tècnic, formació de producte, consultoria... Portam Philips, una de les marques top del sector, i jo duc les línies de cardiologia, ressuscitació i obstetrícia. També duc la línia de logística, on hi ha projectes molt interessants», relata l’enginyer.

Repartir la feina entre illes requereix logística i ordre. «A Mallorca tenc cotxe d’empresa. Per anar a la resta d’illes agafo vols i taxi i, de vegades, llogo un cotxe si he d’anar a més d’un centre», explica. La feina, diu, té clars avantatges: «En ser una unitat de mercat més petita, he pogut assumir grans responsabilitats». Però també té reptes: «Com que portam Philips, que és molt bona però cara, s’ha de ser molt estratègic per trobar i treballar oportunitats».

Sobre la seva activitat entre Mallorca i Eivisa, Danny reconeix que s’estima més la primera: «Mallorca la conec millor. Eivissa està bé, però es nota molt més el contrast entre temporada turística i temporada baixa». En tot cas, valora la proximitat humana del sector sanitari a les illes: «Als hospitals més petits m’agrada molt la familiaritat de la gent».

«La indústria biomèdica a les Balears va un poc més lenta i hi ha productes que arriben més tard»

Tot i que viu i treballa a Balears, confessa que enyora Barcelona: «És una ciutat amb màgia, té de tot. És un ritme frenètic, però a la meva edat està bé. I també hi ha més oportunitats dins del meu sector, perquè és un mercat molt més gran». La diferència, segons ell, és clara: «En l’àmbit professional, sobretot els temps. A les illes tot va un poc més lent i hi ha processos o productes que arriben més tard que a la Península. Són ritmes diferents».

Quan li demanam per la seva expressió mallorquina preferida, no ho dubta ni un segon: «La meva expressió preferida del mallorquí és ‘T’estim’. De totes les llengües en què he escoltat com es diu aquesta expressió, trobo que el mallorquí és la millor, la més guapa i la més especial». Una declaració d’amor a la seva terra —i a la seva llengua— que resumeix perfectament com viu Danny la seva identitat mallorquina, encara que faci feina amb ritme europeu.