El raper eivissenc Broken G: «Posarem la música en català en auge a Eivissa»

‘De l’illa per a l’illa’ és el que diu sempre Broken G (nom artístic de Guillermo Guasch Torres) a l’inici de les seves cançons per donar veu a la música local. El jove de vint-i-un anys és de Puig d’en Valls, on demà organitza un concert a les 19 hores al camp de futbol amb Vinnie Dollar, Juanjele i Dj Six, a més de comptar amb les ballarines Elsa de las Nieves Sierra Nogués, Ana García Canals i Alba Bernal Ulloa.

Des de quan es dedica a la música? Com va començar la seva trajectòria?

Vaig començar amb un amic meu, que es diu Raúl (RGC), i vàrem pujar el primer tema fa cinc anys. Però fa com set o vuit anys que ens dediquem a fer batalles de rap, és a dir, freestyle. I, primerament, vàrem començar a les batalles del bulevard d’Eivissa i després vàrem fer una cosa més grossa a Sant Antoni (Sanan Rap). Era fer freestyle, improvisar, i se’ns donava bastant bé. Com estàvem a l’institut, i els al·lots ens coneixien, vàrem treure una cançó que es deia ‘Àngels’ (la cançó està en castellà, però el títol en el català d’Eivissa) i va tenir prou repercussió a l’illa. Aquesta cançó va sortir fa cinc anys, el 16 de juny de 2019. A part de rapejar, també escric les cançons. Principalment sóc compositor.

El fet de compondre les cançons, també ho fa en català?

Sí, ara hem començat a fer cançons en català, per exemple, la de ‘Blanca roseta’ i altres, però justament ara hem començat a fer versions d’aquestes cançons antigues. Les versionem amb hip hop i les fem actualitzades.

Broken G gravant. / ARXIU PERSONAL

D’on ve el seu nom artístic?

Doncs, primerament jo em deia Guille. Va ser després d’una etapa més grisa a la meva vida i va passar a ser Broken (trencat, en anglès). I G en veritat és de Guillermo, perquè G es va posar de moda com G de gàngster, però no és de gàngster, la veritat. El primer tema que va sortir com a Broken G va ser fa quatre anys, el 31 de gener del 2021, ‘Hechicero’.

Va haver-hi alguna diferència per haver-se canviat el nom artístic?

Sí, va ser com un canvi d’estil, una música més melòdica, també.

Com definiria el seu estil? Abans tenia un i ara en té un altre?

El nostre estil sempre ha set rap. I ho segueix sent. El que passa és que ens vàrem ajuntar amb Vinnie Dollar, que és un artista més internacional, i vàrem formar un grup que es diu 22 amb què ens dediquem a fer música conjunta com a grup. A banda del grup, el meu grup de treball personal són Aimar Guilarte (representant) i Christian Nestar (productor), són la meva mà dreta i màxims ajudants.

Guillermo Guasch, a un concert a JazzTa Bé. / ARXIU PERSONAL

Qui forma aquest grup?

Som un grup de 22 persones. Totes d’Eivissa. Són tots artistes vocals, que ens dediquem a fitxar i fer-los un contracte amb una distribució que es diu Boltmusic.

I com veu el tema de la música, sobretot del rap, a l’illa? Es fan coses i es dona suport als artistes locals?

L’Ajuntament de Santa Eulària la veritat és que sempre ha comptat amb nosaltres per fer esdeveniments. Però durant dos o tres anys vàrem realitzar batalles de rap i concerts pel nostre propi compte, fins que es van adonar que la gent sí que anava a aquests esdeveniments. Eren només per a la gent del poble, i la gent d’Eivissa, i més tard ens varen donar el reconeixement que mereixíem quan Vinnie Dollar va treure ‘Luz’, que va aconseguir prop de deu milions de visites. A la primera batalla de rap que vàrem fer igual érem deu persones i a l’última, 500. Aquesta última la vaig organitzar amb Sara Socas [22 d’agost de 2021].

El jove artista eivissenc a un concert a Sant Jordi. / ARXIU PERSONAL

Té intenció d’organitzar-ne alguna més?

El que passa és que no sé si s’ha passat de moda o no, però aquí ja quasi no queda gent que faci freestyle. S’ha complicat per aquella part.

Com veu el panorama, idò?

El freestyle sí que s’ha deixat de fer, però la música ara ja es pot veure com un treball [no exclusivament]. No vull dir gràcies a nosaltres, però sí que gràcies al fet que hem posat el focus en la música, perquè realment sí que pots treure partit de tot això. I ara que els ajuntaments s’han adonat que també ho podem fer en català, que representem l’idioma i, sobretot, a l’illa. Al final és una forma de dir que la cultura de l’illa és molt més que una discoteca.

«El ‘freestyle’ s’ha deixat de fer a Eivissa, però la música ara ja es pot veure com un treball» Broken G — Raper eivissenc

Creu que la música en català no s’està perdent i està en auge?

La música en català la posarem en auge. No sé si ho està, però la hi farem estar.

Quins projectes de futur té?

Avui hem publicat un senzill, que es diu ‘Na de mi’. Està en castellà, però l’hem treballat molt, té un videoclip molt xulo. Un altre artista local, Juanjele, i jo estem pensant de formar un grup per fer cançons en el català d’Eivissa.

Què diria a la gent per animar-la a escoltar la seva música?

Qui se senti de l’illa se sentirà identificat amb la música. Perquè darrere de cada lletra que fem, de cada música, està l’illa.

Un disseny de Broken G fet per Dj Six. / DJ SIX

I en què s’inspira quan escriu una cançó?

Puc estar dos setmanes sense escriure i, de sobte, m’entra una inspiració divina, però m’agrada veure la gent del carrer, la gent gran, nens... tot això m’inspira per fer lletres. Transformo la vida quotidiana de la gent en un poema o una història.

Com reacciona la gent a la seva música?

Quan vaig pujar ‘Blanca roseta’ em va impactar que sobretot, ja no gent del meu tipus de públic (d’entre quinze i vint anys), sinó que va reaccionar gent de cinquanta cap amunt. Gent més major em va dir que era un tema que li encantava.

Té algun segell identificatiu?

La veritat és que ‘de la isla per la isla’. És el que dic quan començo les cançons.

Què significa la música o el rap per a vostè?

Una forma de vida. És una forma de ser etern. Primer, de no morir mai, perquè sempre estaré a una lletra. I, segon, m’aixeco pensant en fer música i m’acomiado pensant en fer música. No estic a la feina pensant que sóc cambrer, penso que sóc artista abans. Estic al 100% enfocat. Em veuen i saben que sóc músic abans que persona. La meva intenció mai ha set ser famós i no ho serà mai. La meva intenció és dedicar-me a la música, ja sigui sent professor de música, fent guitarra o fent el que sigui, però fent música, que és el que m’agrada. Ser famós és l‘últim de la meva llista de prioritats.

«La música i el rap són una forma de ser etern, de mai morir, perquè sempre estaré a una lletra» Broken G — Raper

Com ha organitzat el concert de demà a Puig d’en Valls?

És el tercer festival que fem a Puig d’en Valls per tancar les festes del poble. Els dos primers varen ser un èxit i aquest esperem que ho sigui encara més. Cantem Vinnie Dollar, Juanjele i jo. També hi haurà Dj Six. I comptem amb les ballarines Elsa de las Nieves Sierra Nogués, Ana García Canals i Alba Bernal Ulloa.

Què li diria a la gent per animar-la a anar?

Doncs que qui vulgui que la cultura d’Eivissa sigui per sempre, que vinguin a veure-la i a donar-li suport, que no hi ha altra forma de fer-la viure.