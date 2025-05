La joieria eivissenca en distints àmbits

Una part de la cultura d’Eivissa és, sense dubte, la joieria. Hi ha peces molt diverses, de diferents èpoques, estils i significats. Però, quin paper juga la joieria eivissenca en la vida d’una persona? La historiadora Susana Cardona resol aquesta incògnita.

«L’emprendada, o les joies en general, mai no s’havien dut com un complement diari i crec que actualment sí que es poden dur joies com uns elements d’ostentació, perquè actualment el poder adquisitiu així ho permet», destaca. «Antigament, cal dir també que no totes les al·lotes tenien joies, això també depenia de les possibilitats econòmiques familiars, però les que sí que tenien oportunitat de dur-ne, des de la infància o la primera comunió, començaven a portar alguna peça de joieria i en duien durant tota l’adolescència, mentre durava el festeig i fins que es casaven», explica. És a dir, que les joies «formaven part d’una època determinada de la vida d’una dona», exposa, abans de puntualitzar: «I aquesta estava lligada amb la joventut. Una dona una vegada ja s’havia casat, difícilment es posava peces de joieria». Quedaven per les següents generacions. I amb les anellades passava el mateix.

La historiadora conclou dient que quan no es podia dur una joia públicament era en l’època del dol d’una família: «L’únic element de joieria que estava permès eren els rosaris, principalment els de plata i atzabeja, que eren amb granadures negres».