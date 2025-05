Com parlen els mexicans?

Els diferents accents al parlar el castellà poden delatar la procedència d’una persona. Un molt característic és el mexicà. Però, com parlen ells exactament?

L’eivissenca Mónica García Velasco fa set anys que està a Rivera Maia, prop de Playa del Carmen (així s’anomena la ciutat), a Mèxic. Va estudiar Direcció Hotelera Internacional i treballa de directora de serveis del club vacacional i ressort de cinc estrelles. Ella ens mostra la manera tan característica de parlar dels mexicans.

«Normalment, quan parlo amb gent espanyola, de casa, no em surt el tir mexicà, però aquí em surten moltíssimes expressions», explica. «De fet, moltes vegades la meva família quan ve se’n riu perquè diuen que tinc un accent cantaire», afegeix.

‘No manches’ i ‘Qué padre’ són les expressions que més se li han aferrat. I n’hi ha moltes que els utilitzen en un altre context. Per exemple: diuen ‘me apoyas’ per demanar ajuda i ‘me regalas’ per demanar alguna cosa, com un got d’aigua. «Són molt respectuosos parlant», assegura.

«Després, hi ha paraules que per a ells són paraules grosseres i per nosaltres és casual o del dia a dia, o al revés. Parlem el mateix idioma, però no tot és igual», riu. Ho exemplifica amb la paraula ‘coger’, que per a ells és l’acte sexual, i ‘jaqueta’, que per a nosaltres és una peça de roba, i per a ells la masturbació a un home.