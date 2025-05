Alba Lucas, eivissenca a Xipre: «Si vols ballar a Eivissa ha de ser a les discoteques; és una illa molt petita»

D’Eivissa a Londres, d’allí a Dubai i ara, a Xipre... L’eivissenca Alba Lucas Ripoll no para de ballar arreu del món. La jove, de vint-i-tres anys, en acabar el Batxillerat a l’illa, va tenir molt clar que se’n volia anar a la capital britànica a estudiar ball i teatre musical. «De primeres em vaig mudar a Londres perquè l’entrenament professional que buscava, que era de tot un poc, no només d’una cosa, a Espanya era de teatre o purament de ball», destaca. «Volent fer del ball la meva carrera, sempre he tengut molt clar que havia de sortir d’Eivissa per la falta de treball», diu. «La percepció que tinc és que si vols ballar a l’illa ha de ser a discoteques», ressalta. «Òbviament, és difícil perquè és una illa molt petita i al final les grans oportunitats sempre sorgiran a ciutats grosses», afegeix l’artista.

Va fer els quatre anys d’entrenament professional a Londres i una setmana després de graduar-se, l’estiu de 2023, va fer una audició que la va portar al seu següent destí: Dubai. Allí va estar sis mesos treballant i després va passar una temporada entre Londres i Espanya. Fins ara, que fa poc més d’un mes que està a Mandrià (Xipre), a la part grega, no a la turca, detalla. A Xipre estarà set mesos fent de ballarina i «aerelista» (acrobàcies a un trapezi rodó) a un ressort de cinc estrelles.

«Com ja havia treballat de ballarina després de graduar-me, tenia moltes ganes de fer acrobàcies a l’aire professionalment i tenir-ho al currículum [...] En el món del ball, com més habilitats sàpigues fer i tinguis al currículum, més fàcil és que et contractin, perquè hi ha molta competència», manifesta rotundament. En un futur, a més d’actuar a Londres, també li agradaria fer-ho a Espanya. Les seves metes professionals són ballar a una gira internacional amb un artista reconegut i estar en un espectacle del West End de Londres.

Del que se sent més orgullosa és d’haver aconseguit la feina de Dubai, on varen fer espectacles el dia de Cap d’Any: «Va ser una experiència que crec que no oblidaré mai. Vàrem ballar davant d’unes 14.000 persones. Va ser espectacular, des de dalt de l’escenari no es veia on s’acabava la gent». «Una cosa molt surrealista va ser, en el meu segon any d’entrenament a Londres, que un dels meus professors ens va agafar a cinc persones per unir-nos a una feina a l’Índia i vàrem ballar a una cerimònia d’entrega de premis», afegeix. A més, va sortir a una de les escenes de la pel·lícula de Robbie Williams, ‘Better Man’.

Un alfabet completament diferent

Fa una comparació entre les dos illes (Eivissa i Xipre): «La principal diferència és l’idioma, ja que a Xipre parlen i estan tots els cartells en grec, és molt curiós perquè és un altre alfabet completament diferent. Xipre també és més grossa que Eivissa. Però sí que és veritat que hi he trobat moltes similituds, em sent a casa perquè, visualment, em recorda molt a Eivissa, hi ha una platja que em recorda al port de Sant Antoni».

Lucas relata un parell d’anècdotes: «A Dubai no estan preparats pel mal temps, ja que mai plou. Va haver-hi uns dies que va caure una tempesta increïble, vàrem estar una setmana sencera tancats a l’hotel sense poder sortir. Estava tot el carrer inundat, hi havia una boira que no es veia absolutament res, pareixia una distopia, era com estar a una pel·lícula apocalíptica. Vàrem sortir al carrer quan va deixar de ploure i, literalment, estàvem nedant pel carrer. Va ser tot supersurrealista, mai no havia vist una cosa igual». «A l’Índia, es va espanyar el bus i vàrem parar cinc minuts a la vorera de la carretera, hi havia una massa de gent fora i tots varen treure el mòbil per gravar-nos», conclou amb humor.