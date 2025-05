Sabies que a Boston no distingeixen els accents?

Si diferenciar accents a vegades ja pot resultar complicat ni pensem en saber ubicar exactament d’on ve la persona que està parlant. Veritat que no són el mateix català el d’Eivissa i el de Barcelona? O el castellà de Madrid i el de Sevilla? El mateix passa amb l’anglès. L’eivissenca Cristina Guasch Cardona viu a Boston, Massachusetts, i estudia Bioquímica per després fer Medicina.

La gent allà li diu barbaritats d’Eivissa com «ah, però allí hi viu gent?, però no està tancat a l’hivern?, què fa la gent durant l’hivern?, hi ha col·legis?». I, a banda d’això, que no és poc, quan parla anglès no saben si és espanyola, britànica o americana. «Jo tinc accent espanyol, òbviament. Aquí tothom parla anglès de manera diferent perquè molta gent ve de llocs diferents, així que els accents no importen tant», diu.

Explica que un cop estava al menjador de la residència on vivia abans (ara està a un pis), li varen preguntar si era de Boston i ella va dir que no: «I em contestà: ‘Ets del Canadà?’. I jo: ‘No, sóc d’Espanya'». «No saben distingir els accents. A un amic li varen preguntar si era escocès. A vegades passem desapercebuts», riu. Així que ja sabeu: no s’ha de tenir por a l’hora de parlar una llengua que no és la teva materna ja que, potser, et facis passar per un nadiu.