Què llegeixen una filòloga, un músic i un economista?

Si la història comença amb una princesa en problemes i un cavaller que anirà a salvar-la del drac, ja de seguida ens ve al cap la llegenda de Sant Jordi. A més de llibres i roses, és clar. En honor al passat 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre i Sant Jordi, parlem sobre recomanacions literàries en català, o amb traducció al català disponible, amb joves eivissencs de diferents sectors, per saber què llegeixen i què compren en aquest dia tan especial i romàntic per a molts.

Jèssica Ferrer Escandell (Sant Llorenç de Balàfia) és graduada en Filologia Catalana, a més de poetessa. Ferrer llegeix cada dia, perquè la literatura és la seva passió: «Hi dedico tant temps com puc en les seves diverses formes». Depèn del dia, hi esmerça més o menys hores. «Hi ha dies que només llegeixo una mica abans de dormir, i n’hi ha d’altres que més, perquè les feines que faig estan vinculades amb la literatura i, per tant, és part del que faig», recalca. «Entre activitats directes (llegir, escriure, recitar, estudiar...) i indirectes (preparar i fer tallers, organitzar activitats, desplaçar-se, fer gestions diverses...) es pot comptar una jornada laboral llarga», afegeix.

Què llegeix una filòloga?

Les seves recomanacions de llibres, totes per a públic adult, són ‘Si una emergència’, de Mireia Calafell; ‘Un alè de vida’, de Clarice Lispector; ‘La mort i la primavera’, de Mercè Rodoreda; ‘Lo mig del món’, de Roser Vernet; ‘Matar el nervi’, d’Anna Pazos, i ‘⁠No cometràs adulteri’, de Blanca Llum Vidal.

Per Sant Jordi, Ferrer no té per costum comprar llibres, ja que es passa la resta de l’any comprant-ne: «Tinc una llista amb més de cinquanta llibres que em vull comprar, però no tinc pressa, ja arribarà el moment de trobar-los». Quan se li pregunta per quants llibres es pot arribar a comprar durant l’any, prefereix no posar-se a comptar: «Molts, molts...».

La filòloga i poetessa Jèssica Ferrer. / DIEGO MARTÍNEZ

A part del ritme en la sang, al músic Andrés Coll (Santa Eulària des Riu) també li encanta la literatura. Intenta llegir quan ho necessita i té ganes: «Òbviament, la meva rutina sobretot conté música, però crec que llegir és una forma de trobar inspiracions noves, conèixer altres mons, i fins i tot descobrir altres filosofies i formes de viure». «Un llibre és una cosa que conté un món, és descobrir-lo i aprendre coses que igual no trobaries a altres bandes», destaca.

Què llegeix un músic?

Les seves recomanacions són: ‘Memorial de Tabarka’, de Ponç Pons; ‘Meditacions’, de Marc Aureli; ‘El Vas de Plata’, d’Antoni Marí, i fa una menció especial a les edicions de la col·lecció de llibres de Balàfia Postals sobre Eivissa, i ‘La primera llibertat i última’, de Jiddu Krishnamurti.

El músic Andrés Coll, al teatre Jean Vilar de París, al festival Sons d'Hiver aquest any. / MARGAUX RODRIGUES

Igual que la filòloga, aquest músic sol comprar llibres tot l’any, no només per Sant Jordi, encara que és «una jornada molt polida perquè s’ajunten tots els llibreters». Compra només quan ho necessita, tant per a ell mateix com per regalar. «El més interessant i polit de Sant Jordi és el fet d’anar a s’Alamera per veure què hi ha, si hi ha alguna cosa que t’interessi, que et sorprengui, que t’impressioni, i que et desperti la curiositat per comprar-lo», assegura. A més, diu que aprofita aquesta jornada per saludar escriptors i editors que són amics i referents: Julio Herranz, Juan Antonio Torres, Neus Escandell, Marga Jarrín, Bernat Joan i Iolanda Bonet.

Aitor Prohens López (Eivissa) és economista i jugador d’escacs, participa tant en tornejos individuals com per equips amb Ibiza 64. Llegeix constantment i recalca la importància de la literatura com a font de coneixement i d’entreteniment: «És cert que abans a la universitat llegia més llibres i articles relacionats amb economia o història per tractar d’ampliar els coneixements que aprenia a classe o a adaptar-los a la realitat. Ara que treballo a jornada completa llegeixo articles sobre els meus hobbies o algun llibre per desconnectar». A vegades compra llibres sobre escacs a internet, perquè a botiga física és més difícil trobar-ne: «N’hi ha pocs i són simples. Si busques alguna cosa més específica o avançada... Fan curt».

L'economista i jugador d'escacs Aitor Prohens. / @chessamics

Què llegeix un economista?

Les seves recomanacions són: ‘No diguis res’, de Patrick Radden Keefe; ‘El vigilant en el camp de sègol’, de J.D. Salinger; ‘La pell freda’, d’Albert Sánchez Piñol, i destaca la saga de Harry Potter: «Està molt ben traduïda al català. Després d’haver vist les pel·lícules en castellà, resulta curiós i entretingut veure com s’han traduït els noms dels personatges, els encanteris i els maleficis». Els dos primers van dirigits a «gent de qualsevol edat, encara que millor entre 20 i 65 anys», diu. El tercer entre 15 i 100 anys i el quart «més bé per a adolescents, però està guai per a qualsevol edat», afegeix.

Per Sant Jordi compra llibres cada any, ja que és una tradició que tenen a ca seva. Compra tant per a ell com pels seus pares. «Quan vivia a Barcelona, cada any intercanviava un llibre dedicat amb una amiga per Sant Jordi. Crec que és una tradició que s’ha de conservar», conclou.