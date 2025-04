Aplicacions per editar fotografies i vídeos.

Fer fotografies i gravar vídeos és una cosa que solem fer en el nostre dia a dia, ja sigui per presumir dels plats de menjar, de la millor posta de sol, o dels llocs meravellosos que visitem… Però el que és més difícil ve després: editar el material perquè quedi més bonic i donar encara més enveja a les xarxes socials.

El fotògraf i filmmaker eivissenc Javier Ramírez, que va estudiar Realització Audiovisual a Barcelona, fa de tot: fotografies a discoteques, retrats en un estudi, vídeos i videoclips. També va estudiar un grau superior de Fotografia i Il·luminació. Per poder treballar i retocar estèticament tot això, necessita bones aplicacions d’edició. En recomana algunes.

Per editar vídeos, DaVinci: «Tot el món utilitza Premiere, però morirà. I ho dic ja», riu, recalcant que és la seva opinió. «DaVinci per comoditat, per la interfície, i el retoc de color és molt millor», assegura.

Per editar fotografies, ell fa servir molt Lightroom, que et permet modificar diferents aspectes, com el color. Aquesta aplicació la combina amb Photoshop, si després vol fer alguna cosa un poc més «complexa», com un muntatge.

I llest, ja estem preparats per poder destacar els nostres perfils socials.