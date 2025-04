Miguel Blesa, jove amb arrels eivissenques: «M’han dit que Eivissa és com ‘Jurassic Park’, però de festa»

Quan arriba l’estiu, el blau turquesa de Benirràs el crida com un far que guia els mariners cap a casa. Miguel Blesa Martin no necessita un mapa per trobar el camí de tornada a Eivissa; cada cop que baixa de l’avió i sent la calidesa de l’aire, sap que ha arribat. Tot i que la seva vida l’ha portat a viure a diferents racons del món, des de les escoles angleses fins als gratacels de Dubai, el seu cor batega amb ritme eivissenc.

Miguel és un jove de vint-i-tres anys que, ara per ara, està a Dubai treballant: «Jo considero Eivissa ca meva. Tots els estius he vingut. A la meva família i a mi ens encanta la platja. I tot. Tant els meus pares com jo tenim clar que ens volem retirar aquí. Cada vegada que puc m’hi escapo», confessa, pensant en el futur.

«Sempre faig allioli a casa i les ensaïmades també ens agraden molt», diu sobre com s’ho fa amb la gastronomia local en estar fora. «La gent que ha nascut a Eivissa és igual que se’n vagi, quan torna anirà a les botigues de sempre, les que coneix», afegeix. Per això no creu que es perdin els costums. «La gent d’Eivissa és més càlida i amigable. L’illa, per mi, és casa. Quan surto de l’aeroport i noto la calor i la humitat, té una olor que associo a estar ja allà amb la meva família i amb els meus amics de la infància, Iván i Marc», descriu. Quan va viure a Anglaterra li arribaren a dir que «Eivissa és com ‘Jurassic Park’, però de festa», li preguntaven si hi viu gent o si és com un parc d’atraccions amb festa.

El fet d’anar-se’n a viure tants anys al Regne Unit, a Thatcham, va ser per una oportunitat laboral que li va sorgir al seu pare: «El meu nivell d’anglès era mínim i en arribar el primer dia a l’escola no entenia res ni sabia res del país ni de la llengua». «La majoria de la gent, a Espanya, quan ve algú de fora, fa l’esforç d’entendre’l, a Anglaterra no passa això», assegura: «El que més em costava era que quan intentava parlar en una conversació, mentrestant traduïa per entendre-ho. Pensava la resposta en castellà, traduïa a l’anglès i quan ja estava preparat per dir-ho, ja havia canviat el tema de la conversa».

D’Anglaterra a Dubai

Després de tants anys a Anglaterra, on en va treballar dos en el sector de finances, feia temps que tenia al cap anar-se’n a Dubai. Com el cosí del seu pare, Joaquín, ja portava temps allí, va consultar-li per ofertes laborals en el sector de vendes. Li va contestar que el que té molt d’èxit a Dubai és el sector immobiliari. Va provar sort com a agent immobiliari, fent entre 100 i 200 cridades al dia tractant de convèncer propietaris de pisos per vendre’ls. En veure que no avançava professionalment va canviar d’empresa: «El sou és tot comissió, no hi ha salari. Si no vens, no aguantes». Ara és gestor de compromís exclusiu. A un bar on estava amb un amic seu d’Anglaterra que portava un any a Dubai, Harry, va conèixer un home que té la seva pròpia empresa. Un punt a favor de Blesa va ser que era espanyol, ja que una part de la clientela de l’empresa ho és: «Ara és més fàcil perquè treballo amb agències i ells em porten clients, no he d’estar cridant-los un a un». També treballa amb clients exclusius.

A l’emirat àrab es poden fer molts plans diferents: passar un dia en un iot amb dj, visitar un centre comercial amb un aquari on pots fer busseig amb taurons i una pista de gel, fer snowboard, activitats pel desert com sunboarding, esdeveniments amb espectacles amb drons... «Del que te n’adones fent voltes per Dubai és que hi ha massa sous», afirma. «A Dubai, tothom està treballant. Tu vas a qualsevol lloc i parles amb algú i resulta que té un munt de seguidors a les xarxes socials o és un megabilionari. Els veus pel carrer i penses que és una persona qualsevol. A més, el cotxe de la policia és un Lamborghini», explica. En aquest últim aspecte, Blesa exposa que és una ciutat molt segura i respectuosa. Relata una anècdota: un dia passejant amb un amic es trobaren un mòbil a un banc i, en cridar el seu propietari perquè l’anés a buscar, resulta que portava en el mateix lloc un dia sencer.