Maria Kalkoff, dissenyadora de Shakira, Cristina Pedroche o Danna Paola: "Eivissa és un lloc interessant per a la moda"

L’alemanya Maria Kalkoff du prop d’una vintena d’anys vivint a Eivissa. Va estudiar Interpretació d’Idiomes a Leipzig i, de seguida que va entregar la seva tesi, va agafar un vol cap a l’illa. No ha tornat a Alemanya per viure des d’ençà, només per visitar la seva família. Ara mateix no té botiga física, treballa amb diversos establiments a Eivissa i fora d’Europa.

Primer de tot, per què va triar Eivissa?

Jo realment sóc intèrpret d’idiomes. I quan vaig fer l’Erasmus a Barcelona, l’any 2004, vaig venir uns dies a Eivissa amb una companya. Em va agradar tant que em vaig quedar tot el que restava de semestre, gairebé tres mesos, abans de tornar a Alemanya a estudiar a l’hivern, perquè em vaig enamorar de l’illa. Vaig tornar cada temporada quan era estudiant per treballar de qualsevol cosa. Quan vaig acabar els estudis, em vaig venir a viure aquí l’any 2006.

Shakira amb el vestit de Kalkoff. / J. CORCHERO / EP

Com descriuria el que significa Eivissa per a vostè?

És casa, és llibertat. Està lluny d’Alemanya, però, alhora, prop. Allí està tot molt quadrat i potser aquí no tant, hi ha moltes llibertats. M’agrada la gent diferent, l’esperit també inspira molt, perquè ve gent d’arreu del món, amb els seus estils. És molt multicultural, puc parlar tots els meus idiomes [alemany, francès, castellà, anglès i italià], és molt interessant en aquest aspecte. La gent pensa que Eivissa és només festa. A mi m’agrada sortir, evidentment, però no és això el que m’ha atret, m’agrada la platja, la calma, banyar-me i els colors. També em vaig enamorar de Formentera.

Què és el que menys li agrada de viure a l’illa?

El problema de l’habitatge, però no és un problema d’Eivissa en particular, passa a moltes ciutats alemanyes, com Frankfurt i Hamburg. Si vols llogar un pis has de lliurar un currículum, hi ha més gent mirant-lo i potser et trien.

‘The Cleopatra dress’, amb obertures, que va lluir Shakira. / ALEX SOTO

I com és que va passar d’estudiar Interpretació d’Idiomes a dissenyar?

Jo sempre he volgut ser dissenyadora de moda. Quan tenia dotze o tretze anys la meva mare em va ensenyar a cosir i amb aquesta edat ja vaig fer les meves primeres creacions. De petita, m’encantaven els talons, vivia a l’armari de la meva mare. D’adolescent era una boja de la roba, sempre havia de tenir el més fashion, la meva pobra mare m’ha aguantat. Em transformava les coses, cosia i em feia els outfits per sortir. A Alemanya, en aquella època, si deies que volies ser dissenyadora de moda no es veia com una cosa segura, te deien que no ho fessis, perquè havies de fer alguna cosa que et donàs diners… Al final, estava una mica perduda i com vaig anar a una escola d’idiomes i m’anava bé, doncs vaig dir de fer això, però no era el meu somni. M’agrada parlar idiomes, però ser intèrpret no és el mateix que parlar llengües, és una feina molt complexa i mai m’ha agradat, però vaig acabar la carrera i ja està. Quan vaig venir a Eivissa vaig obrir una botiga amb una veïna com a sòcia, i aquí vaig tornar a entrar en contacte amb la roba. Em va inspirar molt estar aquí, la bijuteria, les lluentors... tot. Hi havia una roba molt especial, vintage, molt diferent. Vaig començar a crear coses de seda, però amb un patró molt senzill. I després vaig obrir la meva primera botiga tot sola.

Ha canviat el seu estil amb els anys?

La base és la mateixa, però he millorat. Fa uns anys va haver-hi una crisi amb el mercat de la seda, hi havia una epidèmia amb els cucs a la Xina i no hi havia seda, així que el meu producte estrella ja no existia. Em vaig posar a estudiar, vaig fer un curs a l’Escola d’Art i molts online. Així vaig fer la meva primera col·lecció de roba més ajustada, diferent de la de seda.

Model amb el vestit ‘The Dragón dress’. / ALEX SOTO

Com la definiria?

Sobretot, molt femení. Pot ser sensual, també sexy, però no vulgar. D’apoderament. Atemporal, també diria. De vegades faig una mica de coses boho, perquè faig molt trenat i em funciona molt bé als beach clubs. També m’agrada molt l’estil dels vuitanta, amb muscleres i amb cintures estretes.

Quin diria que és el seu segell?

La gent quan s’emprova les meves peces sempre em diu «qué bé queda ajustat al cos». Per mi és molt important comprendre el cos i les corbes femenines. M’agrada molt l’artesania, es valora més que hi hagi posat la meva mà. Això és una cosa molt personal, l’acabat que li dono a la peça. No li deixo fer a ningú, perquè per mi l’acabat és molt important. Aquest és el meu segell, fer-ho jo mateixa. Està tot fet a mà i tot passa per les meves. No puc posar el meu nom damunt d’una peça que no he revisat.

‘The Phoenix dress’, de seda. / ALEX SOTO

Com l’inspira Eivissa? D’on treu la inspiració?

Crec que avui dia la inspiració la tens arreu. És complicat en l’actualitat ser reconegut en allò que fas, ja està tot inventat. M’inspiro en tot: en gent que veig passejant pel carrer, llocs, una revista… Com ara està tot digitalitzat, t’inspires així, amb Pinterest, Instagram, les coses que veus online... També m’inspiro molt en els anys vuitanta, en els antics dissenyadors i en els seus models. Fins i tot en els anys dos mil, perquè tot torna. Mirant sempre cap enrere. Crec que això és normal al món de la moda.

Com va dissenyar el vestit de Shakira per als Grammy de novembre de 2023?

Una amiga de Shakira va veure la meva roba a Eivissa i es va enamorar del vestit [‘The Cleopatra dress’]), li va provar i li va encantar. Així va ser, molt fàcil. Va ser la bomba, molt emocionant. Just quan va passar estava de vacances, i quan al matí em vaig despertar, no em creia que estàs passant. Fins que no ho veus, no existeix. A més, vaig estudiar espanyol amb Shakira, amb les seves cançons.

Imatge del disseny ‘The Acqua dress’. / ALEX SOTO

Quins altres famosos han portat els seus dissenys?

He vestit molta gent: Paula Echevarría, India Martínez, Chanel, Danna Paola, Laura Escanes, Begoña Vargas, María de Nati, Sofía Suescun, Lorena Castell, Mónica Naranjo, Kira Miró, Ruth Lorenzo, Eva González, Helen Lindes, Mel B de les Spice Girls, Cristina Pedroche i el grup Alcazar a Eurovisió, entre altres.

Quin tipus de públic li compra?

Normalment, gent que vol mostrar-se, que vol sortir, que vol estar maca, que vol que se la vegi… Hi ha de tot.

Com veu la moda a Eivissa?

La moda Adlib és un estil diferent del que jo faig, però crec que també està evolucionant. Com ve molta gent, l’illa és un lloc interessant per a la moda. Hi ha molt d’estil aquí.

Quin ha estat el seu major èxit?

Això de Shakira va ser molt especial per mi, la repercussió va ser enorme a nivell mundial. El meu nom va sortir en la mateixa línia amb grans dissenyadors. Va ser el vestit amb el qual va recollir el premi. Quan fas una cosa per a la que no has estudiat potser a l’inici comets moltes errades amb les quals aprens. Ara ja controlo molt millor tot el que faig, no sols la creació. El meu objectiu realment no és ser famosa, si puc tenir un cert grau de reconeixement perfecte, però el que m’importa és viure del que estimo. I viure bé.