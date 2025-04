Coses que no sabies d’Oslo i diferències i similituds amb Eivissa

Laia Valldepérez Casanova i Martin Watson Todd Cardona, ambdós criats a Eivissa, porten junts catorze anys. Ella va néixer a Buenos Aires, de pares catalans, i ell a Fuerteventura, de pare anglès i mare eivissenca. Tots dos varen estudiar Educació Primària a Barcelona i ara ja fa més de tres anys que viuen a Oslo.

«Aquí mengen dos vegades, principalment, però nosaltres encara feim esmorzar, dinar i sopar», diu Martin, al que afegeix Laia: «I el cafè, hi ha una cultura del cafè molt heavy, una persona que conec al matí es pren nou cafès». Martin riu dient que aquest cas és una excepció, el normal és prendre uns quatre cafès al dia.

«Noruega es pareix a Eivissa a l’hivern, el que es fa és quedar a casa d’amics a prendre alguna cosa, en lloc de fer-ho fora, o fan vida en família», destaca ell. Pel que fa a la temperatura, l’hivern passat va ser un dels més freds en els últims quaranta anys a Oslo, asseguren que varen estar molts dies a 17 ºC sota zero i que l’hivern va durar cinc mesos. «Alguns carrers tenen calefacció al terra per fondre la neu», conta ella.

«És una societat més tímida i que té unes lleis silencioses establertes que tothom coneix, com la humilitat», manifesten. Per exemple, no està ben vist agafar el telèfon al transport públic. «Intentes respectar l’espai comú, no molestar amb la veu alta», explica Laia.

Aquest últim aspecte el recalca Martin: «No pots parlar alt». De seguida et miren malament i t’avisen per abaixar el to: «Vàrem anar a un concert i ella i jo estàvem parlant, tenint una conversa, i es va girar un home i va dir ‘si voleu parlar, aneu a la cafeteria d’allí, que volem escoltar la música’», rememora. «Tu vas a un mini concert de jazz a un bar i tothom està en silenci», conclou Laia amb humor.