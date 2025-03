Les seves recomanacions musicals

L’artista mallorquí Plan-ET, Jaume Forteza per als seus amics, té molt clar que a les illes hi ha un gran talent musical. Si hagués de recomanar alguns artistes locals, destaca FADES, un grup que el té enganxat per la seva autenticitat: «El que escoltes és el que després podries xerrar amb ells, són molt transparents». També menciona Maria Jaume, especialment ara que ha canviat d’estil, i posa el focus en nous talents com Flakko, un jove de Llucmajor, i el seu amic CosiJoan, que tot just comença però ja apunta molt alt.

Si hagués de posar banda sonora a un vespre d’estiu a Mallorca, Plan-ET ho té clar: ‘Hoteles sol y playa’, de Maria Jaume. I si mai es trobàs amb un extraterrestre i hagués de presentar-se amb una de les seves cançons, triaria ‘SPEED, Pt. 2’. Per què? Doncs perquè així els alienígenes tindrien clar que aquí a la Terra «ens agrada molt la festa».

Amb aquestes recomanacions, Plan-ET ens convida a escoltar i gaudir del talent emergent de Mallorca, sempre amb el seu estil fresc i directe.