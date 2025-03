Elena i el seu contacontes d’emoció, lliçons i rialles

Una desena de nens corren pel Club Diario de Ibiza: salten, ballen, riuen i parlen entre ells. Amb tanta tombarella amunt i avall sembla una festa, però en realitat estan esperant que comenci l’activitat de contacontes que ha organitzat el club dins del marc d’Idò!, el projecte editorial de Diario de Ibiza per promoure el català.

Aquesta activitat es va celebrar el passat dimarts 18 de març a les sis de la tarda de la mà d’Elena Ginard, qui va llegir el seu últim llibre: ‘La gallina Catalina torna al corral’, la segona part de ‘La gallina Catalina’. És el tercer llibre que publica, el primer va ser ‘La gallina Catalina’ i el segon, ‘Olivia y la cebra arcoíris’ (que només està editat en castellà), tots publicats amb Apuleyo Ediciones.

Elena Ginard presenta el conte 'La gallina Catalina torna al corral' al Club Diario de Ibiza. / MARCELO SASTRE

Mentre aquesta mestra llegia, la cara de concentració dels petits assistents ho deia tot. A l’hora de respondre a les preguntes que anava fent Ginard, participaven tots. Aquest llibre el protagonitza la gallina Catalina, que rep una carta que diu que ha de tornar a ca seva, al corral, per una cosa molt important. «És una història dedicada a la meva germana», indicava, amb molta emoció i expressivitat, en recordar-la, ja que ja no hi és.

«A vegades els contes són millors que la realitat», assegura, en acabar, Ginard, que va voler destacar els valors del llibre, entre els quals s’hi troba el de saber demanar perdó. El cor de nens va afegir: «Amb un petó i una abraçada». «La gallina Catalina ens dona una lliçó d’amor i bondat, això de ser vanitosa es queda molt enrere. Aquesta és la idea que es vol transmetre, a més del missatge d’estar amb els amics i la família ajudant en allò que faci falta», va expressar la mestra.

I amb un «conte contat, conte acabat, i si no és mentida, serà veritat», Ginard va donar per finalitzada aquesta primera part de l’esdeveniment. Després de la lectura, varen fer un taller «súper xulo», en les seves paraules, en el que varen pintar i decorar titelles de na Catalina i de la seva germana, na Josefina. Se sentien comentaris com «jo pintaré la cua d’aquest color» o «mira, li he posat brillant».

Algunes de les assitents a l'activitat. / MARCELO SASTRE

«Ha anat molt bé, jo ja li he agafat el gustet a això i m’encanta», deia Ginard rient. Va sentir molta emoció, ja que era un conte escrit per a la seva germana, pensant que es recuperaria de la seva malaltia. «Per mi, és molt difícil, i ho he hagut de treballar molt per poder explicar-lo i llegir-lo sense emocionar-me massa», va confessar. Però, tal com li va dir una amiga: «Mira, d’una cosa dolenta sempre surt alguna bona i si pots ajudar amb aquest conte a posar el teu granet de sorra perquè se segueixi investigant per trobar una curació o per animar algú que està passant el mateix, ja haurà servit». Per aquest motiu es va animar a fer-lo: «Els contes són molt guais perquè pots triar el final que vulguis», va manifestar.

‘La gallina Catalina torna al corral’ obrirà la gala benèfica ‘Contra el cáncer nos mojamos todos’ d’enguany, que està destinada als nens, el 22 de març. «Aquest conte serà per recordar la meva germana i per si pot ajudar algú», va aclarir Ginard, ja que una part del que es recapti amb el conte es destinarà a l’Associació contra el Càncer.

Més activitats culturals per a infants

Entre els assistents també hi eren les mares dels nens que, assegudes en un racó, gaudien de veure els seus fills contents. Lina, Cristina i Chana són les mares de Tanit, Jan i Mía, respectivament, que se’n van assabentar del contacontes per l’Instagram de Diario de Ibiza i per algunes amigues. Totes repetirien aquesta experiència perquè els boixos estan «súper entretinguts». Per a elles, aquest tipus d’activitats culturals en català són necessàries i consideren que n’hi hauria d’haver més: «És important promoure-ho i sobretot que es facin activitats culturals per a infants». Totes estan d’acord en què se’n fan, però n’hi ha molt poques. Per promocionar aquest tipus d’esdeveniments creuen que s’ha de potenciar el poder de les xarxes socials i els grups de l’escola. «És molt polit, tot el que sigui lectura i contes que els faci desenvolupar la imaginació... Està molt bé per passar una estoneta en família i que ho comparteixin amb altres boixos», varen destacar.

"Als boixos els encanta que els hi contin contes. És una cosa que té molta acceptació" Fina — Àvia de Jan

Na Fina acompanyava na Cristina i en Jan. «M’ha semblat fantàstica aquesta activitat, m’ha encantat», va afirmar. Repetiria sense dubtar: «Als boixos els encanta que els hi contin contes. És una cosa que normalment té molta acceptació, sobretot si són personatges captats per la seva edat. I si són educatius, millor». «La gent agraeix que es facin activitats en català, abans costava trobar-ne», va exposar, abans de finalitzar dient: «Allunyar-los de tot el que siguin maquinetes és fantàstic». Per aquest motiu també està molt a favor de promoure aquests esdeveniments en català.

La mestra explica com fer el taller. / MARCELO SASTRE

En David, parella d’Elena, va assistir al taller amb les seves dos filles, Liv i Eyra. «Em pareix molt original que es faci en català, s’ha de fomentar la nostra llengua», va ressaltar. «Però no em sembla bé que s’imposi», va afegir. Ell va emfatitzar que estaria molt bé que es fessin més activitats així més sovint: «Tot el que es faci pels peques és poc». «S’ho passen molt bé», va dir, sense treure els ulls de sobre a les seves criatures, que no paraven quietes.

Elena i els nens fent titelles. / MARCELO SASTRE

Na Lourdes és amiga de la família de n’Elena i va portar al taller a la seva filla, na Lucía: «M’ha encantat aquesta activitat, tant de bo se’n fessin més sovint, per tot el que significa que després els nens puguin tenir accés a la literatura, que crec que s’està perdent molt», va coincidir amb els altres pares. Li sembla perfecte que el llibre estigui escrit en català, ja que és el que es parla a Eivissa. «Al final és la nostra llengua i està molt bé que els llibres també estiguin escrits en català, i els infantils encara més», va matisar. «Ho recomanaria mil per mil i m’encantaria que es poguessin patrocinar més aquest tipus d’actes i sobretot que anessin sortint més escriptors tenint aquestes grans iniciatives», va concloure.

"Tant de bo es fessin més sovint activitats així perquè els nens puguin tenir accés a la literatura" Lourdes — Mare de Lucía i amiga de la família d'Elena

En definitiva, va ser una jornada que gaudiren tant pares com fills com la mateixa Elena, i que segur no oblidaran, ja que, a més del bon record i de les lliçons a apreses, s’endugueren unes titelles ben polides per jugar a casa.

El conte ‘La gallina Catalina torna al corral’ ja està disponible en prevenda. A més, Ginard no para d’escriure mai, com diu ella, i ja té moltes idees i projectes de futur en marxa.