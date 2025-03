Els vuit cognoms eivissencs: quins són?

Quantes vegades, estimat lector, ha pensat en si els seus cognoms són típics d’Eivissa? Venen de generacions passades? On s’originen? El director de l’Oficina d’Onomàstica (és una de les que té la Secció Filològica i és la ciència encarregada dels noms propis de persones i de llocs) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Enric Ribes i Marí, dona resposta a aquestes preguntes i mostra algunes curiositats sobre aquest tema.

Els seus dos cognoms, Ribes i Marí, són típics d’Eivissa. Torres, Tur, Ferrer, Juan, Clapés, Cardona i Bonet també en són altres exemples. Per mostrar tot això, Ribes ens dirigeix a un article d’Antoni Costa Ramón, ‘Apuntes sobre los apellidos en las islas Pitiusas. Zona rural de Ibiza y Formentera’, en el que va utilitzar les llistes publicades per don Isidor Macabich i el cens electoral de 1934 (comprenent tota la població illenca major de vint-i-tres anys) i va fer un mapa col·locant per districtes electorals quins eren el primer (lletra més gran) i el segon (lletra més petita) cognom més abundants en aquelles zones. En una de les imatges d’aquest reportatge es pot apreciar la fotografia d’aquest mapa.

El director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC, Enric Ribes i Marí. / ARXIU PERSONAL

Segons aquest estudi, els vuit cognoms eivissencs més nombrosos eren, fa 90 anys, en ordre: Marí, Torres, Tur, Ribas, Ferrer, Costa, Riera i Juan. També cal destacar que Costa Ramón va trobar 97 primers cognoms diferents, encara que no tots són igual d’habituals. Mariné, Seguí, Riusech, Riquer, Felicó o Gayart «eren cognoms que, si realment haguéssim de fer l’estadística, en trobaríem molt poquets», destaca Ribes. «N’hi ha alguns que són residuals i que avui en dia fins i tot s’han perdut», afegeix, com Galibardo, Curtois i Burrut. També és molt difícil que desapareguin del tot, a Eivissa pot ser que no hi siguin, però a altres punts d’Espanya o del món, sí. «De Guevara, a menys que sigui algun argentí que hagi vingut recentment o algun peninsular, ja no crec que en quedin dels originals», manifesta. Una altra cosa que passa és que, a menys que es canviï l’ordre dels llinatges, alguns estan destinats a extingir-se a Eivissa, com Lavilla. «Macabich no n’hi ha cap a l’illa», diu.

El registre civil es va crear a mitjans del segle XIX i fins que no va començar el segle XX, no es varen assentar del tot les grafies dels llinatges: «De vegades et podies trobar que, en el mateix llibre de Registre Civil, apareixia escrit de maneres diferents un llinatge d’una mateixa persona». El mateix Enric va voler normalitzar-se l’ortografia del seu cognom i se’l va posar amb ‘e’. Això sí, preguntant abans a la família si els hi importava perquè no s’ofenguessin. «El canvi de grafia d’un llinatge s’ha de demanar al Registre Civil, però demanen un certificat. I la majoria dels certificats ja els tenen al servei de Normalització Lingüística del Consell», interpreta Ribes. Encara que, en les seves paraules , «el llinatge és una cosa molt personal».

Estàtua d’Isidor Macabich a Dalt Vila. / CARLA TORRES JUAN

Els cognoms escrits en aquest reportatge estan tal com Antoni Costa Ramón els menciona, com apareixen habitualment a Eivissa, però cal destacar que no són les grafies normatives.

Matrimonis entre parents

«Avui en dia la gent està molt mesclada, no és com abans», afirma Ribes. És a dir, antigament quasi ningú tenia cotxe i la gent anava en carro, per tant, «la mobilitat era molt petita i la gent es casava amb veïns del seu poble o del poble del costat». Per això també hi havia molts matrimonis entre parents. «Això s’ha acabat ara, perquè algú que viu a Sant Miquel pot treballar a Vila, i un que viu a Vila pot estar treballant a Sant Mateu, per exemple», riu. «Els matrimonis ja són de per tot i els fills no saps molt bé d’on són. De vegades et trobes gent i saps de quina zona de l’illa poden ser pels seus cognoms», afirma. Ja li ha passat algun cop.

El director de l’Oficina d’Onomàstica explica que fa cinquanta o seixanta anys els llinatges estaven molt localitzats i a llocs on ja hi eren als segles XIII o XIV. «El vi de Corona i de Sant Mateu és Bonet i Costa», afirma, fent servir aquesta dita popular eivissenca en referència a això, perquè, efectivament, Bonet i Costa són els cognoms més abundants a aquestes zones. Els Tur i els Balanzat procedeixen de Sant Miquel, els Clapés te’ls trobes a Santa Eulària i Cala Llonga, els Ribes i Marí són més abundants a Sant Josep i Sant Agustí, i a Sant Antoni hi ha més Ribes i Prats. «Aquest últim és més estrany a altres llocs», destaca. A Sant Mateu també trobes Tur com a segon cognom, Marí en trobes per tot, tant as Cubells com a sa Cala. A Sant Joan i a sa Cala, els més destacats són Marí i Torres.

Vista de l’ajuntament d’Eivissa amb les banderes de Balears, Espanya i Catalunya. / C. T. J.

Llinatges barrejats

Hi ha altres racons on els llinatges estan molt més barrejats, com Sant Jordi: «Aquí, des de sempre, tradicionalment, hi havia molta gent. Diria que és un lloc d’al·luvió, no només geològicament, sinó que molts de pagesos, quan s’acabaven les feines del camp, se n’anaven a ses Salines a treballar a l’estiu, trobaven al·lota per allà i es quedaven». Per aquest motiu a Sant Jordi hi ha una mescla de llinatges que venen de tota l’illa. A Vila també passava.

«Pràcticament, el 99,9% dels cognoms eivissencs són catalans. Previs són Balanzat i Arabí», exposa Ribes, ja que segurament procedeixen d’aquestes zones de l’illa, són d’origen del topònim o gentilicis. Els llinatges es podien posar per llocs, també hi havia malnoms pels noms de casa. Alguns venien dels àrabs, o podia passar que el cognom significàs «la propietat de fill de» com Can Mariné o Can Noguera: «Això era perquè hi ha el Beni àrab que, aplicat a una finca, un rafal o una alqueria, equivalia al ‘can’ actual». «Villangómez, Fernández i Navarro, que tot i ser castellans, són llinatges que tenen una tradició de segles a Eivissa. No són llinatges que hagin entrat al segle XX amb tota la immigració que hi va haver amb el boom turístic», indica.

Festes de Sant Miquel de Balansat. / TONI ESCOBAR

«En el segle XIII no hi havia llinatges, no estaven assentats. Hi havia noms o cognoms que volien dir ‘fill de’», afegeix, encara que a l’illa no hi ha aquesta terminació com a tal, passa més a Catalunya: les terminacions del visigot són «es» en portuguès, «ez» en castellà, i en català «is» (com Llopis i Peris). A Catalunya, en la seva formació, varen intervenir menys els visigots i més els francs. Hi ha noms que venen de les llengües germàniques anteriors o del llatí, i la motivació del cognom pot ser diferent: ‘fill de’, ofici (Ferrer, Fuster, Mariné), topònims i gentilicis (Mayans, Cardona i Ribes són catalans i Guasch, Balanzat i Arabí són eivissencs), qualitats (Coix, Ros, Roig), motiu familiar (Can Portmany), fent el femení (en Castelló i na Castellona) i de la naturalesa (Mariné i Marí). Els cognoms es fixen a partir del segle XV o XVI.

«Els llinatges que més s’han estès són els de la gent del poble vulgar i pla, els pagesos, els que trobes per tot. Però sí que hi ha algun cas, com Francolí, que és un llinatge que arriba amb els conqueridors en el segle XIII», comenta Ribes. «En el segle XX, ja en quedaven molt pocs, a Corona, era Can Francolí, i va passar a ser el cognom de la dona. Per tant, els fills eren Roig Francolí, i com el volien conservar, varen demanar permís per unificar els dos llinatges amb un guió», afegeix, quedant així: Roig-Francolí. A banda del guió, hi ha vegades que també s’utilitza una i, però per distingir-los, com ell mateix, Enric Ribes i Marí.