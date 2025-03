Consells per cuidar-se les ungles

Valentina Maida és una argentina que va començar una nova vida a Eivissa. Va obrir el seu propi saló d’ungles a Sant Antoni. Ha estudiat cursos per especialitzar-se en el seu ofici: inicials, estructures, higiene, usat de torn (eina que ajuda a remoure l’esmalt i el gel, i també serveix per netejar les cutícules), tècnica en estructures, acrigel i poligel, nailart (dibuixos)... Ens dona una sèrie de recomanacions per cuidar-les.

En primer lloc, no s’han d’utilitzar les ungles com a ferramenta. És a dir, no fer-les servir per obrir llaunes, per netejar taques o per tirar la cadena del bany, per exemple.

En segon lloc, mantenir la higiene per sota de les ungles amb un raspallet i sabó. Després, assistir als farcits dins el termini i en la forma escaient. «Quan et fas les ungles, tens un màxim de tres setmanes per anar al saló, perquè passat aquest temps pots tenir algun despreniment o danyar l’ungla amb el pes de la punta», explica.

Finalment, perquè no hi hagi tampoc cap filtració d’aigua, que pot ocasionar fongs, un altre consell molt important és no posar-se les ungles a la boca: «Una manera d’evitar-ho són esmalts que tenguin sabor a all o a ceba».