Cristina Guasch, estudiant eivissenca de Bioquímica als Estats Units: «A Boston, em diuen coses com ‘ah, però a Eivissa hi viu gent?’»

Cristina Guasch Cardona és una eivissenca de vint-i-un anys que està a Boston, Massachusetts, estudiant Bioquímica per després fer Medicina. La jove, que va obtenir, juntament amb un altre eivissenc, la millor nota de Selectivitat de 2022 d’Eivissa i de Balears, vol ser psiquiatra.

Per poder fer aquest procés de sol·licitud a la universitat als Estats Units, va haver de passar diferents proves i examinar-se d’anglès, a més de demanar cartes de recomanació de professors i enviar el seu currículum: «Als Estats Units valoren molt els mèrits, volen saber tot el que has fet a més d’anar a classe, perquè volen persones completes».

«El sistema d’educació nord-americà és molt independent i més pràctic. Com volia fer Medicina, vaig informar-me i, als Estats Units, s’ha de fer una carrera abans, després fer un examen, i ja entrar a l’escola de Medicina. Per Dret és igual, per exemple», conta.

«Als Estats Units valoren els mèrits, el que has fet a més d’anar a classe, volen persones completes»

«Realment, m’encanta. Boston és un lloc increïble, està súper net, hi ha molts d’estudiants i és molt tranquil. És com el lloc perfecte per estudiar i hi ha moltes persones que volen fer Medicina», assegura. També explica que té moltes oportunitats per fer voluntariats i escriure articles d’investigació d’ençà que començà la carrera, a diferència del que passa a Espanya. «Hi ha una cosa que demanen per l’escola de Medicina que és el shadowing, que és anar darrere del metge, ser la seva ombra», indica. «Volen que facis hores darrere del metge per veure si realment t’agrada el treball», afegeix. Això del shadowing també ho va fer a diferents àrees de l’Hospital de Can Misses, a Eivissa.

El primer any de carrera, Guasch va viure a una habitació amb dos al·lotes americanes, a l’atzar, en el campus. I va haver de compartir el bany amb tota la planta. «Cada any que passa, tens més privilegis», assegura: «El següent any ja podíem accedir a alguna cosa millor», riu. El segon any, dins de la residència, va estar a una habitació de vuit persones, però, a la vegada, dividida en quatre habitacions de dos. A més, tenia cuina, sala d’estar i dos banys. Durant aquest tercer any, està a un pis al costat de la universitat.

El seu dia a dia consisteix en anar a classe [té un horari repartit entre les diferents activitats que fa], fer voluntariat, anar al gimnàs i estar dins del club de piano. «Eivissa m’encanta, però quan estic a Boston estic molt bé», destaca. A més, diu que l’ajuda que està dins d’un campus petit perquè, així com passa a l’illa, es coneixen tots i és més «familiar».

«Crec que tothom està d’acord amb mi en el fet que els nord-americans són molt simpàtics. Són molt cosmopolites i acollidors amb tothom i amb totes les cultures. Els hi interessa, són molt curiosos, al contrari que a Espanya, on sembla que amb els estrangers no connectem tant», exposa. Una altra diferència que ha trobat entre els Estats Units i Espanya és l’horari dels menjars: «Aquí és com que mengen molt poc o mengen a hores rares. De vegades no dinen i sopen súper d’hora».

«La gent té una imatge d’Eivissa que no és: la festa. Em diuen coses com ‘ah, però allí hi viu gent?’, ‘però no està tancat en hivern?’, ‘què fa la gent en hivern?’, ‘hi ha col·legis?’», afirma en to anecdòtic. Guasch ha dut amics seus dels Estats Units a l’illa i assegura que s’han sorprès, i que és més verd del que esperaven.