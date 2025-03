Apunta't al contacontes en benefici de l'AECC al Club Diario de Ibiza

L’eivissenca Elena Ginard Riera presentarà el seu nou llibre, ‘La gallina Catalina torna al corral’, el pròxim dimarts 18 de març a les sis de la tarda al Club Diario de Ibiza. L’activitat serà una sessió de contacontes, dins del marc del projecte editorial de Diario de Ibiza per promoure el català, Idò!

La mestra va començar a escriure fa temps, i fa tres anys que es va animar a publicar. Ja ha tret tres llibres: ‘La gallina Catalina’, ‘Olivia y la cebra arcoíris’ (només està en castellà), i aquest últim, la segona part del primer, ‘La gallina Catalina torna al corral’. Tots publicats amb Apuleyo Edicones.

«La meva germana estava malalta de càncer i els dos últims els vaig escriure mentres li feia companyia a l’hospital. Els vaig escriure per a ella», explica amb emoció recordant la seva germana, que ja no hi és. ‘La gallina Catalina torna al corral’ obrirà la gala benèfica ‘Contra el Cáncer Nos Mojamos Todos’ d’aquest any, que està destinada als nens, del 22 de març. «Aquest conte serà per recordar la meva germana i per si pot ajudar a algú», assegura, ja que una part del que es recapti amb el conte anirà a l’Associació contra el Càncer. A més, «pot ajudar a la família a explicar que el nen està malalt o a dir-li que té un familiar que ho està», afegeix.

Com són contes amb valors, Ginard, després de llegir-los, comentarà amb els assistents les seves reflexions. «M’agradaria fer això amb aquest nou conte, relatar una mica la història de per què està fet i si es pot ajudar, al parlar de la malaltia, per animar a una persona que la pateix», explica. A més, farà un petit taller.