Receptes eivissenques entre fogons i rialles

Una taulada enorme amb una gran varietat de productes locals ens va donar la benvinguda al taller de cuina eivissenca al restaurant Tierra de Ibiza Tradición Culinaria, impartit per la seva gerent, Estela Armada Mañá. Eren les sis de la tarda i estàvem entre polp, sèpia, gambons, cebes, tomates, patates, pebreres, ensaïmades i molts ingredients més. No hi ha millor manera d’obrir la gana, veritat? L’activitat estava a punt de començar i ja anaven arribant els assistents, quinze en total, amb ganes d’aprendre i de tastar després el que cuinarien: coca de ceba i tomates, frita de polp, fideuà de sèpia i gambons, i greixonera. Aquest taller va ser impartit el passat dimarts 18 de febrer, organitzat pel Club Diario de Ibiza, dins del projecte editorial de Diario de Ibiza Idò! per promoure el català. De seguida que els participants arribaren, es posaren mans a la feina: amb un davantal i mans netes, es col·locaren davant les taules de tallar.

El restaurant. / MARCELO SASTRE

Armada va néixer a Madrid, però és de família eivissenca i resideix de forma permanent a l’illa des de fa quinze anys. La xef va voler iniciar l’activitat amb unes paraules: «Mai m’he llançat a parlar català, així que aquesta és una gran oportunitat per fer-ho». A més, va dividir els assistents en dos grups: un havia de fer la coca de ceba i tomates i la greixonera i l’altre, la frita de polp i la fideuà de sèpia i gambons. Va començar a haver-hi petites baralles entre rialles per veure qui feia què i preguntes de com preparar les coses. Se sentien frases com «això com ho tallem?», «la ceba està fregint, no sofregint!», «que vosaltres esteu fent alguna cosa?»...

Anava passant el temps i els aspirants a cuiners reien i s’anaven coneixent mentre gaudien d’aprendre a fer plats típics eivissencs i seguien les receptes pas a pas. Entre les bromes que es sentiren, en va destacar una: «Vaig a veure les veïnes [l’altre grup de cuina]. Em deixeu sal?».

Alguns participants amb la massa de la coca. / MARCELO SASTRE

Una experiència molt positiva

Fernando Muñagorri és de Fuenterrabía (País Basc), fa dotze anys que està a l’illa i li sembla positiu i molt polit que es facin tallers de cuina eivissenca en català: «Això és el que enriqueix l’illa». Creu que la gastronomia local es manté, encara que no havia cuinat abans cap plat. Per promoure-la més, opina que s’hauria d’anar als llocs on es reuneix la gent, com els centres de majors, per poder donar-la a conèixer.

"Activitats com els tallers de cuina eivissenca en català és el que enriqueixen l'illa" Fernando Muñagorri

La gerent de Tierra de Ibiza Tradición Culinaria, Estela Armada. / MARCELO SASTRE

Mariano Planells és un eivissenc molt animat que pensa que aquest tipus d’activitats «donen peu a que la gent s’impliqui amb la cuina eivissenca». Li agrada molt cuinar, però no havia fet mai un taller com aquest. Ja havia preparat algun cop l’arròs amb sèpia, la frita de polp i la de calamar, i també la fideuà. El que més li intrigava era com fer la pasta de la coca. «La gastronomia local es manté, però cada generació fa les coses a la seva manera», va assegurar. «Animaria la gent a venir per no perdre la tradició», va afegir.

El receptari del taller. / MARCELO SASTRE

L’assistent més jove, Paula, també és eivissenca i sap cuinar les coses més bàsiques. De fet, va anar al taller per aprendre a fer alguns dels plats típics. «M’agraden sobretot la fideuà de sèpia i la frita de polp», va confirmar. «Crec que avui en dia no molta gent els cuina. Gent que té un dels dos parents que no és d’aquí, potser no acaba d’aprendre del tot el que és la gastronomia eivissenca», va exposar. No creu que s’estigui perdent, ja que hi ha molts grups d’amics que s’ajunten per cuinar a les festes de poble: «Si no fos per això, jo potser molts plats no els coneixeria». «Que es facin en català és ficar-te més en el paper de la cuina eivissenca, està molt bé», va aclarir. A banda d’aquests tallers i de les festes de poble, també promocionaria la llengua i la cultura a través del boca-orella i de les xarxes socials: «Seria un bon punt, perquè és on estan ara quasi tots els adolescents i on la gent mira les notícies».

Tots els assistents a l’activitat. / MARCELO SASTRE

A l’eivissenca Lourdes Roig li agrada molt que es facin aquest tipus d’activitats, «ja que, si no, es perd la cuina eivissenca». «Crec que cada vegada la gent hi està més interessada», va destacar. Tant la gastronomia com l’idioma, al seu entendre, es podrien impulsar fent cursos i donant-los publicitat. També si els organismes públics ho fomentessin. «Crec que cada vegada hi ha més gent que parla el català d’Eivissa i gent de fora que està interessada a aprendre’l», va concloure.

Planells, amb el polp. / MARCELO SASTRE

Quan acabaren de cuinar i fregar-ho tot, va arribar el moment més esperat de la nit: sopar el que havien preparat. Va haver-hi crits d’emoció i aplaudiments, ja que els hi va encantar tot. Fins i tot va haver-hi gent que va repetir i alguna trifulga per si hi havia prou greixonera per a tots.

Recepta de la greixoneraIngredients: 1/2 litre de llet

1 branca de canyella

1 pell de llimó

3 ous

3 o 4 ensaïmades grans

Xarop d’atzavara al gust Preparació: Infusionar la llet amb canyella, llimó i xarop al gust.

Muntar les clares a punt de neu i refrigerar.

Barrejar els rovells d’ou i les ensaïmades a trossos amb la llet.

Batre fins que quedin esmicolades, però no triturades del tot.

Afegir les clares muntades.

En un motlle per al forn, posar una base de xarop i abocar-hi la barreja.

Enfornar al bany maria a 180 graus fins que, punxant amb un ganivet, surti net.

"La gastronomia local es manté, però cada generació fa les coses a la seva manera" Mariano Planells

Imatge d'arxiu d'una greixonera. / DI

Armada vol continuar treballant perquè Tierra de Ibiza Tradición Culinaria sigui un lloc de trobada de la gastronomia local i dels seus habitants, oferint diferents esdeveniments que ajudin a aconseguir-ho. Segons ella, adaptar-se a les noves generacions ha implicat crear noves maneres de transmetre i potenciar la qualitat dels productes i la riquesa de la gastronomia de l’illa. Les institucions públiques també ajuden en aquest aspecte, amb la seva presència en la comunicació digital i fora de línia: «Soc de l’opinió que a la vida es troben noves maneres de transmetre per continuar mantenint l’essència del que és nostre i sempre podem trobar-nos-hi».

L’important i essencial és que la nostra llengua i cultura no quedin en l’oblit i, gràcies a accions com aquestes, aconseguir transmetre-les a les següents generacions.