Jaume Roig, estudiant eivissenc d’ADE a Nova Orleans: «Els nord-americans compleixen els estereotips de les pel·lícules»

Jaume Roig Ramos és un jove eivissenc de vint anys que se’n va anar a Madrid a estudiar ADE (Administració d’Empreses). En el seu tercer any ha tingut l’oportunitat de fer un programa d’intercanvi i passar l’any sencer als Estats Units, en concret a Nova Orleans: «Des de la pandèmia, ja sabia que volia venir als Estats Units. Des de primer de carrera em varen dir que aquí era molt divertit». Duu des d’agost allà i es quedarà fins al maig, els exàmens i tot els fa allí per la convalidació d’assignatures.

Eivissa, Madrid i Nova Orleans són «tres mons diferents», segons ell. «Estic content fora d’Eivissa a l’hivern, però en estiu estic molt a gust, amb la meva família. Són rutines diferents», assegura. Vida d’illa, vida de ciutat gran i vida de campus universitari, ja que a Nova Orleans viu en una zona als afores on el 80% de les cases estan llogades per universitaris i està a deu minuts de la universitat. «El campus és molt gros en comparació amb un a Espanya, però petit si el compares amb altres dels Estats Units. N’hi ha alguns que són pràcticament ciutats», afegeix.

«Aquí tenim menys hores de classe que a Espanya. Els estudis estan menys enfocats en els exàmens i més en el treball diari», explica. La seva rutina diària és anar a la universitat al matí i, a la tarda, anar al gimnàs i quedar amb els seus amics. A més, juga amb l’equip de futbol de la universitat i ha viatjat a llocs com Florida. «També viatjo bastant els caps de setmana amb els amics», afirma. Roig ha pogut visitar Miami i Puerto Rico: «La cirereta del pastís va ser anar a Califòrnia amb una caravana, a la costa oest del país. Vàrem veure San Francisco, Los Ángeles, San Diego, el Gran Canyó, Las Vegas...». Aquests trajectes els ha fet amb un grup de gent espanyola: «Com n’hi ha tants a Nova Orleans i cada any és així, ja tens l’itinerari fet. Està tot ja molt dirigit».

Encara que siguin mons diferents, ha trobat una similitud entre Nova Orleans i Eivissa: «És una ciutat molt original, en tema folklòric. I també hi ha molta festa», riu. El caràcter dels nord-americans, en les paraules de Roig, és molt «obert i simpàtic». «A més que s’interessen quan veuen que ets de fora», recalca.

«Jo venia amb un estereotip i el compleixen», diu amb humor referint-se als campus universitaris, els equips de futbol i beisbol americans, i que està tot ple de cafeteries i locals de menjar ràpid: «És com a les pel·lícules». També hi havia estereotips de cara als espanyols: poc treballadors, la migdiada i la festa.

Fa uns dies va estar la ciutat plena per la Super Bowl i just ara començarà el Mardi Gras, que són, després dels carnavals del Brasil, «els més visitats del món». «Estic content allà on estic, estaré content quan torni i estaré content a Eivissa també», conclou, abans de confessar que no és una persona molt enyoradissa.