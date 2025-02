Les diferències i ressemblances entre Londres i Eivissa

Diana Pintado Cadenas és de Valladolid i una artista en diversos àmbits: dissenya, balla i escriu. A més, compta amb més de 49.000 seguidors a Instagram (@dipinca), on puja els seus monòlegs en forma de vídeo i amb màscares facials.

Ara fa anys que viu a Londres, després d’estar treballant a Eivissa. Troba diferències en la seva vida quotidiana, com per exemple el ritme del dia a dia: «Curiosament, per a mi, el ritme és més tranquil a Londres, a Eivissa has d’anar sempre amb el cotxe a totes bandes». I la tranquil·litat la troba quan arriba al seu destí, no en l’estrès que li generen els embussos. En canvi, a Londres, aprofita per caminar i anar amb bicicleta.

També destaca que a l’illa hi ha més vida social que a la capital anglesa, on «l’has de buscar» i la gent va més al seu so. «Improvisar no està molt en l’ambient», riu. «A Eivissa te la trobes, sempre hi ha una trucada d’imprevist o et trobes algú pel camí i et diu que en dos hores hi ha alguna activitat o una festa», afegeix.

L’única similitud que troba és que ambdós són «igual de cars» i la llibertat d’expressió, a més que et trobes amb gent de diferents parts del món en els dos costats, assegura.