Un disc dins del món de les històries de dos eivissencs

La música té el poder de transmetre’ns moltes emocions: des de la més absoluta tristesa fins a suspens o por. Cadascú conta les seves pròpies històries en les seves cançons. I aquest és el cas de Pau Parejo i Víctor Pacheco, dos joves eivissencs que el passat 17 de gener donaren a conèixer el seu primer àlbum, ‘Our World’, sota el segell discogràfic Illa Delirics. «Aquest àlbum musical presenta al món PauParejo i Pache com a duet artístic», destaquen, indicant els seus noms artístics. Ambdós varen estudiar fora, el primer va fer Ciències de l’Esport a Vic i, el segon, Producció Musical a Girona. En acabar, varen tornar a l’illa. Coincidiren per primera vegada «de retruc» per un amic en comú que els va presentar fa quatre o cinc anys i, des de llavors, són inseparables.

«Ens vàrem conèixer amb l’excusa de fer música i al final aquesta es va quedar en segon pla, ja que ens vàrem fer molt amics», explica Pacheco. «Quedem quasi cada dia, sigui per fer música, o per anar a la platja, d’excursió o per sortir de festa. D’allí ha sortit l’àlbum que hem fet», afegeix Parejo.

Parejo ha escoltat rap i hip-hop des de petit i sempre li ha agradat escriure: «He arribat a tenir moltes lletres de cançons, però que no he pogut treure a la llum de cap manera perquè era més petit i havia de pagar per gravar-les. El meu somni era treure-les». Aquest es va fer realitat gràcies a Pache, amb qui va començar a gravar-les fa un any. «Però era un caos. Gravàvem amb el portàtil dalt d’una taula de planxar, el micròfon en un armari i tot coberts amb una tovallola i una manta», riu Pacheco, al que l’altre integrant del duet afegeix amb humor que «no estava malament», però que no ho anaven a pujar, ja que no era res seriós.

Els dos joves, a Dalt Vila. / TONI PLA

La seva sort va canviar quan a Pache, que duu en el món de la música tota la vida, un amic seu, Bruno Roth, li va deixar utilitzar el seu estudi. Pache ja havia llançat un disc l’any passat, ‘Amiks’, i també treballava amb un altre grup eivissenc, Púniks. «Amb Pau, ens vàrem posar a fer música i vàrem veure que tenia estirada, que quan ens ajuntàvem els dos, la música sortia molt millor que per separat», assegura.

«Per a nosaltres, més que un treball, això és el nostre moment de desconnexió i de passatemps, cal passar-ho bé», indica Parejo. Els joves manifesten que tant de bo es poguessin dedicar exclusivament a la música, però no és el cas. Parejo és entrenador personal a un hotel i Pacheco treballa a una discoteca de tècnic de so i llums, encara que els seus treballs són de temporada. «El millor és que cada vegada és menys passatemps i més feina. Està començant a entrar en aquell moment que és més seriós i això comença a prendre una altra forma», detallen.

‘Our World’ conté vuit cançons i quasi totes són de lletres rescatades de fa anys de Parejo: «Són històries que m’han passat, la majoria centrades en relacions amoroses, en desamor, en moments en el que et sents perdut». «Quan veníem a l’estudi i sortia alguna base o instrumental que feia Pache, jo proposava cançons, ell afegia alguna lletra seva antiga o que la creava en el moment, relacionada amb coses que també li passaven i d’allí ha sortit aquest àlbum», especifica Parejo. El nom del títol fa referència al seu món i a les seves històries.

Pau Parejo i Víctor Pacheco presenten el seu primer àlbum conjunt. / TONI PLA

L’àlbum té varietat d’estils musicals: trap, hip-hop clàssic, funk, rap... «Intentem tocar molts pals, però sempre tenint el hip-hop com a bandera», denota Pacheco. «Música urbana més enfocada a aquest gènere musical i rap per dalt», afegeix Parejo. «És provar coses i, com Pau rapeja molt, és interessant construir una cançó d’un estil i veure com s’adapta perquè al final acaba creant un so nou», recalca el productor. El seu disc es pot escoltar a Spotify, iTunes i Deezer. Pròximament també estarà a YouTube. A més, tenen la intenció de fer videoclips per les cançons.

Aquestes són en castellà, però en alguna la tornada és en anglès, ja que «mola més i té més classe», diuen amb humor. En un futur, tenen al cap escriure alguna cançó en el català d'Eivissa. Els joves, artistes emergents, interpreten que sempre és difícil començar de zero, però que ells han tingut l’ajuda de Toni Pla per moure el disc i de Jordi Sanou en donar a conèixer el treball d’artistes de l’illa. A més, Pache obrirà el seu propi estudi per intentar ajuntar la màxima gent possible i que els artistes tinguin un espai per poder gravar. Tant ell com Parejo, asseguren que d’aquí a finals d’any, «100% tornaran a pujar música».

«Animaria a la gent a qui li agradi escoltar música a què escolti el disc», comenta Pacheco, ja que té varietat de sons i d’estils musicals. «És un àlbum que sorprèn bastant», afegeix. Parejo, en canvi, ho recomana a la gent que algun cop ho ha passat malament i que tingui ganes d’escoltar una cançó més reflexiva on es pugui trobar l’emoció, perquè toca temes molt comuns, que li passen a tothom, escrits de manera molt propera: «Que escolti bé, amb cascs i atenent bé les lletres i a la música, no per escoltar de fons». «Sí, perquè hi ha més del que pareix», afegeix l’altre integrant del duet.

Portada del disc 'Our World'. / T. P.

Per al productor la música és la seva vida i per al raper és el moment per treure tot el que té dins, com la ràbia o el dolor. «Quan estic bé em costa més escriure. És l’ocasió que tinc de llibertat, d’expressar i dir el que vulgui i després sentir-me més a gust», exposa Parejo. I com a illencs, Eivissa és ca seva, a part de donar-los «els millors i pitjors moments».

Per concloure, Pache declara que en les fotografies no se li veu la cara perquè d’ençà que va començar en aquest món no li agrada mostrar-la: «Avui dia, amb tot el tema de les xarxes socials, amb com està afectant, sobretot a la joventut, la sobreexposició... Crec que estem perdent el valor d’interessar-se por les coses. Jo sempre, com a artista, no m’ha agradat mai ensenyar la cara perquè al final si jo estic fent música, el que tu hauries de jutjar és la meva música i no la meva cara, i no hauries de saber ni qui soc». Diu que ha seguit l’exemple del seu raper preferit, Charlie HB, i que no li agrada exposar-se i es fa les fotografies «a la seva manera».

La música de Pau Parejo i Víctor Pacheco és molt més que un simple àlbum: és el reflex d’una amistat sincera, d’hores de treball improvisat i d’un somni compartit que va prenent forma. ‘Our World’ no només obre les portes al seu univers personal, sinó que també convida l’oient a endinsar-se en històries reals, plenes d’emocions i autenticitat. Amb una fusió d’estils i una mirada pròpia, aquests dos joves eivissencs han aconseguit transformar la seva passió en un projecte amb ànima. I, tot just començant, deixen clar que el millor encara està per venir.