Menjar d'ahir, cuina d'avui: receptes senzilles amb producte local de les Illes Balears

De la terra al plat, sense fer escala a l’altra punta del món: les illes, tenen un rebost natural ple de tresors, des de la dolçor de la carabassa fins a la delicadesa de les ametlles, i cada vegada més creadors de contingut gastronòmic aposten pel producte local.

Amor per la cuina casolana

Ester Vila De Vicente, cuinera autodidacta resident d’Eivissa, és el viu reflex de l’amor per la cuina casolana. Amb 32 anys i un esperit ple de creativitat, ha convertit la seva passió per la gastronomia en un canal d’inspiració per a 105 mil seguidors. Ester no només cuina, sinó que transmet la màgia que hi ha darrere de cada plat, convidant a reconnectar amb els sabors de tota la vida.

Amb la seva plataforma a les xarxes (@puredepalabras), vol trencar amb la idea que cuinar és difícil o avorrit. Aposta per receptes accessibles i saboroses, pensades per a qui vol gaudir del menjar fet a casa, però amb un toc diferent. Per a ella, la cuina és una forma de cuidar-se i cuidar els altres, i això és justament el que vol transmetre amb el seu contingut.

Ester és una ferma defensora del producte local, destaca que els sabors de les illes són únics i inigualables. En primer lloc, el producte local de temporada a Eivissa ara és la patata vermella i el moniato. Segons la creadora de contingut, «la patata és un aliment tan versàtil, que et permet fer receptes per a tots els gustos». Vila comenta que una manera de fer-la és al microones 15 minuts, i d’allà es pot saltar a la paella amb unes espècies. Es pot fer una amanida pagesa o posar-li dalt les sobres de carn o peix de Nadal, amb uns daus de mantega, una mica de nata o crema de llet i formatge, que es pot gratinar al forn 10 minuts, fent així un pastís de patata.

Llista de la compra: Pastís de patata Patata vermella eivissenca (quantitat segons comensals)

Moniato (opcional, per donar un toc dolç a la recepta)

Espècies i herbes (pebre, orenga, nou moscada, segons preferència)

Carn o peix (sobres de Nadal, opcional, segons disponibilitat)

Daus de mantega

Nata o crema de llet

Formatge (per gratinar, al gust)

La gastronomia balear al cor

Maria José Amengual, advocada eivissenca de 53 anys, duu la gastronomia balear al cor. Especialitzada en cuina tradicional adaptada als temps moderns, la creadora de contingut (@blog_ditifet) ha dedicat la seva trajectòria a fer valdre el receptari de les illes, col·laborant activament amb el Consell d’Eivissa. Amb el seu contingut digital, vol conservar les receptes de tota la vida i apropar-les a noves generacions. El seu objectiu és demostrar que la cuina tradicional pot ser senzilla i plena de vida, creant un pont entre el passat i el present culinari.

Maria José recorda que el producte local no només és més saludable i saborós, sinó que és la clau per preservar la identitat gastronòmica. A Amengual li encanten les verdures. Ara es poden trobar en temporada el carabassí, les aubergínies, els alls i les cebes tendres, les pastanagues... Una idea senzilla de fer en 15 minuts o menys és la sopa d’all. En primer lloc, es fregeixen un parell d’alls xafats dins una cassola que sigui fonda, es posa aigua, es deixa bullir, s’hi posa sal, es tallen llesques de pa blanc i se’l posa a trossos, i es deixa bullir. Quan està el pa ja desfet i moll, s’hi poden posar un o dos ous (el blanc es pot posar amb seny amb una tassa i així queda cuit i el rovell més cru) amb el foc un poc més baix. També se li pot afegir julivert.

Combinació de ciència i creativitat

L’esporlerina Rosa Rullan Aguiló és dietista-nutricionista i una entusiasta de la cuina saludable. Als seus 28 anys, combina ciència i creativitat per demostrar que menjar bé pot ser una alternativa viable i divertida. La seva experiència l’ha convertit en una de les veus més reconegudes i inspiradores de les xarxes socials (@nutrisinexcusas) per a aquells que volen cuidar-se sense renunciar al plaer gastronòmic.

Mentre estudiava la carrera a Barcelona, Rosa va decidir que volia canviar la percepció que sovint es té de l’alimentació saludable. «Menjar sa no és avorrit», sentencia. Per això, va començar a crear contingut gastronòmic per transmetre que un estil de vida equilibrat no significa viure a dieta, sinó adoptar hàbits que permetin gaudir del menjar amb flexibilitat. Les seves receptes són un crit a la diversitat i al plaer culinari, demostrant que el pit de pollastre sec i les amanides no són les úniques opcions saludables.

Rosa és una defensora convençuda del producte local i de temporada. Recorda que els aliments locals solen ser més gustosos, nutritius i sostenibles, i que ens connecten amb el territori: «Solen ser aliments menys processats, productes que estan al seu punt òptim de maduració, per la qual cosa tenen més vitamines i minerals i, sobretot, ens fan gaudir més del que menjam». Un exemple perfecte són les carxofes mallorquines. Amb elles, es poden preparar unes delicioses flors de carxofa: només cal netejar-les, tallar la punta, bullir-les uns 15 minuts, obrir-les en forma de flor, i passar-les per la planxa tres minuts amb oli d’oliva verge extra i una mica de flor de sal. Un plat senzill i espectacular.

Coneixements teòrics convertits en plats reals i deliciosos

Amb només 21 anys, Carlota Sobrino està acabant els seus estudis de Nutrició i Dietètica a Palma i ja és una creadora de contingut amb una missió clara: fer accessible l’alimentació saludable a tothom. A través de la seva plataforma (@nutriconciencia_), transmet idees senzilles i fàcils de replicar que transformen els coneixements teòrics en plats reals i deliciosos. Des de petita, la cuina ha estat una de les seves passions, i ara la combina amb la ciència de la nutrició per demostrar que alimentar-se de forma conscient, saludable i sostenible és més fàcil del que sembla.

Per a Carlota, la informació sobre alimentació i salut sovint pot ser confusa o fins i tot perillosa a les xarxes. Per això, un dels seus objectius principals és empoderar la figura del nutricionista i oferir contingut basat en evidència científica. La seva passió per la cuina ha estat clau en aquest projecte, convertint la seva plataforma en un espai segur i pràctic per a aquells que volen adoptar hàbits alimentaris saludables.

Llista de la compra: Sopa d'all Alls (2 o més, segons gust)

Aigua

Sal (Sal de Ibiza)

Pa blanc (millor si és del dia anterior)

Ous pagesos (1 o 2 per persona)

Julivert (opcional, per donar un toc fresc)

Carlota és una gran defensora del producte local i de temporada, com la farina de garrova o d’ametlla, ideals per substituir ingredients importats com el cacau. Aprofitant la carabassa de final de temporada, proposa una recepta senzilla i nutritiva: boles energètiques. Per fer-les, només cal barrejar puré de carabassa (preparat amb oli, sal i canyella) amb dues cullerades de farina d’ametlla i de farina de garrova. Es poden arrebossar amb coco ratllat i són perfectes per berenar, plenes de proteïnes, fibra i greixos saludables.

Una bona dosi d'energia mediterrània

Intel·ligència, passió i una bona dosi d’energia mediterrània: així és Carme Obrador Llull. Amb només 28 anys, aquesta metgessa especialitzada en nutrició clínica ha conquerit el món de la salut amb una formació variada. Des de la nutrició oncològica, esportiva i hormonal, fins al ioga, Carme viu entre estudis, pràctica i reflexió, sempre amb un objectiu clar: millorar la relació de les persones amb el seu cos i la seva alimentació.

Carme recorda que l’alimentació no només omple estómacs, sinó també ànimes. A través de la seva plataforma a Instagram (@escoltar.te), treballa per oferir informació veraç en català. «La idea és crear un espai segur on la gent pugui obtenir informació de qualitat. També crec que és essencial crear un canal científic en la nostra llengua. Li hem de donar visibilitat», explica. Aposta per un coneixement que apodera, destacant la necessitat de consumir productes locals per beneficis com la frescor, la biodiversitat i l’impacte positiu en la petjada ecològica.

Entre aquests, recomana les ametlles, com a font de greixos saludables, de vitamina E, calci, fòsfor, magnesi i potassi. Fantàstiques per a la salut cerebral i cardiovascular, i per mantenir l’energia al llarg del dia. Per fer una recepta senzilla, saludable i ben balear, Carme proposa les seves «llenties amb coses». Es comença preparant unes llenties amb ceba, bledes, col i tomata; després, s’afegeix un toc d’olives i es pot completar l’elaboració amb patata o una mica de proteïna animal. Aquest plat es pot servir calent o fred, i és perfecte per a un dinar equilibrat i per donar suport al producte local, respectant la riquesa de la nostra terra.