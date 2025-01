Leire Rodríguez, eivissenca a La Corunya: «Viure a Eivissa és caríssim, pagues per coses que no ho valen»

D’una mescla entre mare gallega i pare sevillà, va néixer Leire Rodríguez. L’eivissenca va estudiar Comunicació i Indústries Culturals a Barcelona i després va tornar a la seva estimada illa. «En un principi, és cert que jo deia que no em volia tornar a anar, jo volia viure a Eivissa. Però és veritat que et trobes amb la realitat: l’illa és molt guai, però tenia vint-i-dos anys llavors, estava a casa dels meus pares, no podia fer res i no veia cap sortida per començar a fer la meva vida», explica.

Va començar a fer feina i va guanyar els seus sous. El problema: «No em donava per a res». A poc a poc es va començar a plantejar anar-se’n d’Eivissa un altre cop. «Després de viure sola a Barcelona, tornar a casa dels meus pares era una sensació d’estar perduda i de no saber què fer», conta.

Va passar una experiència dolenta a una feina a l’illa i continuava amb la idea al cap, però no acabava de prendre la decisió. «Al final no és fàcil», destaca. Va canviar una mica de parer quan va trobar feina a Diario de Ibiza, on es trobava molt bé. «Sí que és veritat que aquesta espineta seguia allí i contínuament ho pensava perquè viure a les illes és caríssim i els salaris no acompanyen», assegura.

En aquell moment, a la seva parella li varen oferir una feina fora de les Pitiüses, i se’n varen a anar a viure a La Corunya (Galícia) ara farà tres anys: «És cert que no em va costar gaire prendre la decisió perquè al final eren molts anys d’estar pensant si me n’anava o no».

Ara està molt a gust allà, però remarca que no hi ha cap altra banda al món que sigui com Eivissa. I enyora moltíssim l’illa: «Vull tornar, i a la vegada sé que aquí visc molt millor econòmicament parlant».

"Si volgués mantenir el meu nivell de vida a l’illa, no podria, m’hauria de privar de moltes coses" Leire Rodríguez — Eivissenca a Galícia

No es planteja fer-ho perquè la vida és «més fàcil» a La Corunya. «Així i tot, no és una ciutat que sigui barata, però clar, comparada amb Eivissa... Penso que si volgués mantenir el meu nivell de vida a l’illa, ara mateix no podria i m’hauria de privar de moltes coses», afirma. La part econòmica és el que la frena per tornar, li fa molta ràbia no poder viure a l’illa i mantenir el nivell de vida que té a Galícia: «Aquí estic molt bé, però no és ca meva».

La principal diferència que troba és el lloguer, ja que explica que allà tenen un pis que no és barat, però que a Eivissa costaria més del triple. «Aquí pots trobar pisos al centre de La Corunya des de 600 o 700 euros fins a 2.000 euros, però és cert que si pagues 2.000 euros, el pis realment ho val. Són pisos nous, en zones d’alt estànding. Almenys dius que ho pagues perquè valen», manifesta, quan a la gran de les Pitiüses potser et demanen 1.600 euros per un pis vell, que no té ascensor o calefacció, segons la jove. «No valen allò que demanen», afegeix. «S’està posant de moda el turisme de luxe, però realment no ho és, perquè pagues molts diners per coses que no ho valen», insisteix. Després hi ha excepcions, aclareix.

Rodríguez es va fer autònoma i la gran majoria dels seus clients són d’Eivissa, així que treballa molt a l’illa. Fa projectes de redacció, publireportatges, edició de revistes i alguna cosa de xarxes socials. «M’agradaria començar a expandir-me a La Corunya, perquè és cert que el teletreball té els seus avantatges, però és molt solitari», conclou.