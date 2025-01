Cançons tradicionals eivissenques molt especials

«En un món en ple auge digital on les noves tecnologies, pantalles, vídeos instantanis, sèries i altre contingut frenètic digital prenen una major presència en la nostra vida, l’ésser humà sent, com a efecte rebot, una atracció i una necessitat de tornar a allò més autèntic, a la seva arrel per saber d’on ve i a cap a on va. En el cas de la música tradicional eivissenca, és la representació més autèntica i immaterial de la nostra illa», així comença l’artista eivissenc Andrés Coll la seva llista de recomanacions musicals.

D’UC en destaca un parell: ‘Flors de Baladre’, una peça que complementa bé qualsevol «capvespre pagès»; ‘Anàrem a Sant Miquel’, que és «l’himne de l’illa»; una cançó per començar el dia amb alegria seria ‘S’home des senalló’; i ‘Gaita des corsaris’, «una perquè sonés al port d’Eivissa!».

Una opció per posar-la de nit seria, per a ell, ‘Bona nit, blanca roseta’ de Ressonadors amb Tito Zornoza; una cançó «tradicional cap a les noves generacions de joves i que pràcticament tots els joves eivissencs la coneguin i la sàpiguen cantar» és ‘Jo tenc una enamorada’ de Ressonadors amb Projecte Mut; i per retre homenatge al folklore eivissenc, Coll destaca ‘Crit d’Uc’ de Vicent Juan, ‘Cançó curta’ de Toni Petit i ‘Solo de xeremia’ de Pujol. Per acabar, també vol recomanar la seva producció pròpia, amb el seu grup Andrés Coll Odyssey, ‘Sa Llarga’ i ‘Es Credo’.