Una lectura de cinc estrelles en català

Jordi Daniel Riera Ferrer, de Formentera, va obrir el seu compte d’Instagram (@llibres_isolats) fa tres anys. «Venia del que es coneix com a ‘bloqueig lector’; és a dir, que no llegia pràcticament res durant l’any i això em generava un cert malestar. Els llibres sempre m’han agradat molt i em sabia greu veure com no era bo a trobar-los-hi ni temps ni energia. Imagineu quin remordiment per a algú que ha cursat Filologia, un filòleg que no llegia. Però sí que gastava bona part del temps a les xarxes socials. Així és que vaig decidir capgirar la situació i vaig obrir aquest compte de llibres», explica.

Aquí parla dels llibres que s’ha llegit enterament, i una lectura que recomana amb ímpetu és ‘El subhastador’, de Joan Samson, publicat per l’editorial Males Herbes. «Ha estat, també, una lectura de cinc estrelles amb els tocs de western crepuscular i de novel·la de misteri justos perquè la gaudís ja des de la primera pàgina», recalca. Però, a més, per a ell, la millor recomanació que pensa és, simplement, que qui vulgui s’apropi a la llibreria que tingui a la vora o a la biblioteca i que «es guiï pel gust del moment». «Sempre és bon moment per retrobar-se amb la lectura», conclou. I més si és en català i podem promocionar la nostra llengua.