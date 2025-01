L'artista eivissenca Reya Thomas: «‘Factor X’ t’obre portes i et fa afrontar pors i posar-te reptes a tu mateixa»

L’amor pel teu poble es pot expressar de moltes maneres diferents, però la jove artista eivissenca de vint-i-dos anys Andrea Marí, més coneguda artísticament com a Reya Thomas, li va fer al seu, Sant Josep, una cançó com a regal de Reis: ‘Sa cançó de Sant Josep’.

Primerament, d’on ve el seu nom artístic?

La meva mare és gal·lesa i em deia Andreya. El vaig escurçar i vaig posar-me el segon cognom. Sóc mig eivissenca, mig gal·lesa.

Com va sorgir la idea de fer-li una cançó a Sant Josep?

Em varen contractar per fer un concert a la Fira de la Patata de Sant Josep i, quan vaig acabar el concert, l’alcalde em va dir que li agradaria que fos la veu del poble. Em va proposar que compongués una cançó per al vídeo promocional de turisme.

Què va significar per vostè que aquesta cançó fos la que acompanyés la imatge de Sant Josep?

La veritat és que, primer de tot, vaig estar súper agraïda, vaig flipar amb la idea. També estrenar el paper com a compositora i posar-me a prova va ser un nou repte per mi. Vaig estar encantada, i què millor que fer una cosa amb un missatge polit cap al teu poble.

L'artista eivissenca ha compost una cançó a Sant Josep. / D. E.

De què parla la cançó?

Parla una mica del que ha set la meva essència des de ben petita al poble, jo sóc des Cubells. També hi ha una estrofa que parla de les estrelles, que són els familiars que ja no estan, parlo de la meva àvia i del que podem recordar d’ella. La base de la cançó, la percussió, és un tambor, ja que la meva àvia era cantadora i el ritme és el mateix tambor.

Com ho va rebre el poble?

L’estrena va ser el Dia de Reis. L’acollida va ser molt bona, hi havia gent emocionada i el missatge es va sentir i es va entendre. Volia connectar amb el que és la tradició d’aquí i estar junts i al final va passar de ser un concert més a un moment molt proper i familiar.

Aquesta cançó la podem escoltar ja?

Encara no hem fet la presentació com a tal a les plataformes. Està acabada, però falta fer el vídeo promocional i fixar la data de publicació.

Andrea Marí al teclat. / D. E.

Què significa per a vostè Eivissa i, més especialment, Sant Josep?

Eivissa, al final, és un lloc on sempre he estat, és la meva essència, bàsicament. És casa i és per desconnectar.

Com definiria la identitat del poble josepí?

Molt propers i molt festers [rialles], però de bona manera, de festes de poble i tradicions.

Com engrescaria la gent per venir a Eivissa? Què els hi diria de Sant Josep?

Jo, bàsicament oferiria que no només se centrin en el que és la festa en tema discoteques, que també té una part molt bona, sinó que vinguin més a provar i a experimentar el que és la cultura i la gastronomia local, la pau que ofereix el camp o pobles com es Cubells, on notes l’essència que hi ha i l’aire de tranquil·litat pura. Que vinguin i experimentin el que és una festa de poble, que es deixin endur una mica per la tradició d’aquí i escoltar la música, fins i tot tenir interès per la llengua.

"Animo la gent a venir a Sant Josep a experimentar què és una festa de poble" Reya Thomas — Artista

La cançó està íntegrament en el català d’Eivissa?

Hi ha una part al principi que és en anglès, ja que jo, fins ara, sempre he compost en aquest idioma. És un mix d’anglès i del català d’Eivissa. Però el que és la tornada sí que és en el català d’Eivissa.

Després de fer aquesta cançó, creu que en farà alguna més en el català d’Eivissa?

N’estic segura, perquè he vist que em connecta amb una altra part meva. Al final és part de mi, és la meva llengua de sempre i és molt polit poder escriure cançons en el català d’Eivissa i, sobretot, que m’entenguin els d’aquí, de l’illa.

Creu que el català d’Eivissa s’està perdent?

Sí, perquè la gent de seguida que et coneix et parla en castellà per si de cas no l’entens. Sempre he pensat que el nostre dialecte és el més polit que hi ha, jo no el canviaria per res. M’encanta poder parlar-lo i pensar que algun dia els meus fills el puguin parlar també.

"La gent de seguida que et coneix et parla en castellà per si de cas no l'entens en català" Reya Thomas — Artista

De quina manera es podria impulsar més?

Amb la música. Seguir fent música en el català d’Eivissa, perquè cada cop se’n fa menys. Poder-ho dur fora, fins i tot internacionalment, per ensenyar la nostra llengua, que es pugui escoltar i que es visibilitzi.

Per parlar una mica sobre la seva carrera musical, quant fa que es dedica a la música?

Vaig començar des de ben petita. Vaig fer quatre anys de solfeig i després vaig fer un poc de piano fins que em vaig cansar del tema clàssic. Vaig decidir anar a estudiar Interpretació fora, a Barcelona, però vaig veure que no era el meu camí. Així que me’n vaig anar a Madrid a fer Cant i Interpretació tot junt i allà em vaig treure la carrera.

Andrea Marí Thomas, posant a càmara. / ARXIU PERSONAL

I quan va començar a compondre i a fer concerts?

Farà dos anys, a hotels d’Eivissa. I ara, arran d’anar al programa ‘Factor X’, em va obrir les portes i em sortiren oportunitats a festes de poble i a alguns teatres, com al Teatro Ibiza i al Teatro Espanya de Santa Eulària. Vaig estar una mica rotant i ara ja sí que tinc més concerts, ha set aquest any quan han començat a sortir més. Al final, sortir al programa t’obre portes i és una experiència per aprendre, per posar-te més reptes a tu mateixa i afrontar pors.

Com definiria el seu estil musical?

Diria que és una mescla entre pop, jazz i soul. Després faig moltes balades, però entren dins el pop. També he tocat alguna cosa de country.

Com veu el tema de la música a Eivissa? Hi ha molts artistes i ajudes?

He de dir que sempre estic agraïda de viure a Eivissa, perquè és veritat que quan ets eivissenc es nota que la gent d’aquí t’aprecia i et recolza una mica més. De seguida que fas una cosa important veus que estan allí. Però és veritat que m’agradaria animar la gent que si ens donessin més suport encara, entre artistes o d’institucions, els artistes locals arribaríem bastant més lluny. Hi ha artistes a puntades. I molt bons. En conec alguns d’Eivissa i són referents per mi, com Projecte Mut.

Té algun projecte de futur en ment?

Estic component pensant en futur, per algun dia treure un petit EP de cançons pròpies. També estic a la vegada col·laborant amb una parella de djs de Londres, Andfolk, que fan música electrònica amb el toc de la veu i amb algun instrument més que intentem afegir a la música, encara que sigui electrònica.