Melissa Toledo, instructora valenciana de pilates a Eivissa: «Els homes són els que més necessiten practicar pilates»

Melissa Toledo és una valenciana enamorada d’Eivissa. Amb divuit anys va venir a l’illa per primer cop i des de llavors ençà ha vingut més vegades de turista. Del 2011 al 2013 va treballar-hi les temporades d’estiu, ja que després se’n va anar a viure a Barcelona quatre anys, va tornar a València dos anys i des del desembre del 2019 ja torna a estar totalment assentada a Eivissa tot l’any: «La meva il·lusió era viure aquí. La veritat és que quan feia feina de temporada estava molt feliç, però això, quan ets més jove, es porta millor, i quan ets més major, doncs... Té les seves coses bones, perquè tens molts mesos lliures, però és veritat que durant els mesos de temporada no tens vida». «Després de tornar a viure aquí, volia treballar tot l’any. És un altre tipus de vida, més tranquil·la», afegeix.

Toledo és instructora de pilates i també imparteix classes de ioga en un gimnàs d’Eivissa. El seu dia a dia és matinar, ja que la seva primera classe és a les vuit del matí: «Són els més fidels, d’ençà que estic aquí, hi ha gent que ha estat amb mi aquests cinc anys. Al final, és una família». A més, explica que a l’estiu també hi ha un públic estranger, però que l’idioma no és un impediment: «Encara que molts cops no ens entenguem, el llenguatge visual és el que t’arriba. Tinc sort de treballar en un àmbit on la gent ve amb ganes i bona energia. Els idiomes no són cap problema».

El perfil de la gent que fa pilates és de tota mena i de totes les edats. «Aquí no influeix l’edat, sinó les ganes que tingui algú i el que vulgui desenvolupar el seu cos», assegura. Toledo destaca que, gràcies a les xarxes socials, s’ha obert un camp més gros pel que fa als homes: «Abans, el pilates o el ioga, era per estirar i per a les dones, quan és tot el contrari: els homes són els que més haurien de fer aquest tipus d’esport perquè són els que més ho necessiten». La instructora diu que cada cop hi ha més consciència. «Ho feim al revés: les dones se senten més còmodes a una classe de pilates perquè són més flexibles i tenen més mobilitat. Els homes se senten més còmodes amb la musculació perquè tenen més força que les dones. Realment, haurien de fer més força les dones i ells fer més mobilitat i flexibilitat. Sempre anem al que és còmode, quan hauria de ser al revés, s’ha de treballar el que ens fa falta», recalca.

Toledo afirma amb contundència que a l’illa es fa cada cop més esport. «Ara ho veig per exemple a l’estiu. És veritat que l’horari canvia, perquè a l’hivern la gent matina molt i a l’estiu, com treballa tant o surt, arriba més tard al gimnàs. Però sí que es nota que, encara que estiguis de vacances, et molestes en anar al gimnàs, quan antigament no», exposa. Ella sempre diu que «fer esport no és per una raó física, sinó per envellir d’una manera més saludable». «Tot el món hauria de fer pilates, tingui la condició física que tingui», recomana amb humor.

La valenciana no enyora la seva terra perquè un cop al mes s’escapa i visita la seva família i amics. «L’illa em dona pau», assegura, fins i tot en hivern, ja que en aquesta època de l’any «cada cop hi ha més moviment de gent i més opcions de coses a fer». Per a ella, el principal benefici de viure a l’illa és la qualitat de vida, és a dir, que no hi ha tant de trànsit com a una gran ciutat i que en pocs minuts has arribat al teu destí. D’altra banda, creu que el perjudici més gran és el tema de l’habitatge. «Per mi, l’illa té més coses bones que dolentes, per això estic aquí. Eivissa és calma i pau, em dona tranquil·litat tenir la naturalesa tan a prop i tenir la sort de veure el mar des de ca meva», comenta. «Malgrat del que pensa la gent, Eivissa no és només festa i bogeria. Per sort, hi ha molts llocs on encara, fins i tot a l’agost, estàs sola», destaca. Racons que prefereix no compartir, ja que s’han de «descobrir». Toledo conclou dient que li agraden molt l’arròs de matances i el bullit de peix i que, com a bona valenciana, s’estima més no entrar en el debat de la paella.