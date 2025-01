Valentina Maida, argentina a Eivissa: «Vàrem venir tots sols a l'illa i ho apostàrem tot»

Valentina Maida va deixar la seva vida a l’Argentina per començar-ne una de nova a Eivissa. Ella és de Mendoza i narra la seva arribada a l’illa com una història que sembla de pel·lícula: «Tot començà l’any 2023. El meu al·lot, Agustín, venia de viatge amb amics a l’illa i s’hi va enamorar completament. Va tornar a l’Argentina en setembre i de seguida que va tornar em va dir que necessitava que vinguéssim a viure aquí. Jo vaig quedar contenta amb la idea perquè jo me’n volia anar de l’Argentina. Nosaltres no estàvem malament, jo tenia el meu saló d’ungles i ell la seva barberia, però econòmicament no servia per a res, la veritat. Per Nadal em regalà el bitllet i ens casàrem el març de 2024».

Al principi ell va començar a treballar en una barberia a Platja d’en Bossa i ella, en un centre d’estètica a ses Figueretes durant un mes: «Un cop vàrem anar a passejar a Sant Antoni i ens vàrem trobar un local que es llogava», conta. Amb aquella idea al cap, varen decidir vendre tot el que tenien a l’Argentina i llogar aquest local per muntar el seu propi negoci. És a dir, que l’espai ara mateix és saló d’ungles i barberia.

«Al principi, va ser tot molt difícil, perquè les lleis aquí són molt més correctes, el que em pareix bé. A l’Argentina és més fàcil el tema d’obrir el teu local. Vàrem obrir el local en plena temporada, en agost, al principi tot molt bé, però després, quan va acabar la temporada i començà l’hivern, ens vàrem espantar un poc. Amb sort, amb les xarxes socials, vàrem aconseguir fer-nos amb una clientela de la ciutat, el boca-orella va ser molt important en aquest procés. Ara estic superfeliç», assegura. Aquí ja han muntat la seva vida, els encanta l’illa i no se’n penedeixen de res. «Vàrem venir tots sols, sense amics ni família. Ho apostàrem tot, era arriscar-se. Era el que volíem, sempre enfocats a treballar. Ens va sorgir una gran oportunitat que no podíem desaprofitar», destaca.

Amb el tema dels papers per poder residir a l’illa no varen tenir problemes i en poc temps ja ho tenien tot en ordre. Per sort, a la casa on viuen ara, a Sant Josep, els varen empadronar: «Fins a set cops ens vàrem mudar perquè no aconseguíem un lloc fix», recalca, en referència al problema de l’habitatge a Eivissa. Enyora la seva família, però diu que no tornaria a viure allí, ja que aquí la vida és totalment diferent. Ho ha notat en la seguretat, perquè allí et roben amb motos i aquí diu que no passa. «Em veig vivint a Eivissa, m’encanta l’illa, em sento molt còmoda. De fet, quan me’n vaig de viatge a altres llocs d’Espanya, tinc ganes de tornar aquí», riu. Ha visitat Barcelona, Madrid i Alacant, però Eivissa va ser el primer lloc d’Espanya que va fonyar.

Altres diferències que ha trobat són, per exemple, la moneda, la personalitat dels espanyols i paraules de l’idioma: «M’estic adaptant a la moneda. Encara no m’he acostumat a l’euro. Ho veig tot car o tot barat», diu amb humor, ja que allí utilitzen pesos argentins. El canvi, comenta, és que un euro equival a 1.100 pesos argentins. Després, li ha costat molt generar confiança amb les seves clientes espanyoles: «Amb algunes he hagut de fer dos o tres cites per poder començar a parlar un poc de la vida amb elles». És a dir, que no confien tant de primeres. I pel que fa a l’idioma, hi ha paraules que són similars, però totalment diferents. Per exemple, ella parla de vós i no de tu, diu plata i no diners, boliche en comptes de discoteca, ruta per carretera, auto per cotxe, estacionar per aparcar, remera per camiseta i molts més.

Maida va estudiar modelatge per professionalitzar-se l’any 2021 a l’Argentina i aquí també ha fet alguna sessió amb fotògrafs italians. «Aquí és més complicat el tema del modelatge, ho faig quan es pot. En aquest moment no estic 100% en això, encara que m’encantaria», conclou, ja que està enfocada en el local i el vol fer créixer el màxim possible, a més que aquí ha trobat dificultat buscant agències de models, afirma.