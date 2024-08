Valentín i Plátano, dos teckels d’Eivissa que s’han convertit en estrelles d’Instagram

La vida de la Raquel Baena es va donar la volta per complet quan va arribar a la seua vida Valentín, un gos de la raça teckel de quasi dos anys. No només pel fet de la responsabilitat que implica tenir cura d’un animal, sinó perquè s’ha convertit en tota una estrella a les xarxes socials. Avui dia, el perfil d’Instagram @dosteckelsenibiza té ja 13.000 seguidors. En aquesta pàgina, creada a principis de 2023, Valentín és el protagonista, juntament amb Plátano, l’altre gos salsitxa de deu mesos de Baena. Se’ls pot veure jugant, menjant, a la platja i en situacions molt divertides de la vida quotidiana.

La jove es descriu com «una persona a qui li agraden i estima els animals», que té gossets i l’objectiu «de connectar amb persones que també en tenen». I la manera d’aconseguir-ho va ser mitjançant Instagram. «Buscant aquesta connexió, explicant les coses que feim o les que no sabíem si a altres persones també els passaven... A poc a poc, vàrem començar a utilitzar aquest perfil i avui dia l’utilitzam més que les personals», destaca amb humor, referint-se també a la seva parella, Adrián, qui l’ajuda amb el contingut.

El vídeo amb el qual es donaren a conèixer va ser un de Valentín menjant una pastanaga i que aprofitaren per aclarir els beneficis d’aquesta verdura: «Es va començar a fer viral, i molta gent ens va seguir. La gent que ens va anar coneixent a stories ara ja són amics. És gent a la que a través d’una pantalla agafes estimació. Hi ha, fins i tot, alguns seguidors que ens han enviat algun regalet», diu amb emoció abans de destacar la «comunitat tan polida» que han aconseguit crear.

Els rodatges

El dia a dia del perfil, segons Baena, és que molta gent contacta amb ells per demanar consells i recomanacions, com «dir ‘quiet’ per menjar, estar tranquils mentre passegen si passa un tractor, temes d’alimentació, amb quin xampú els dutxam, l’adaptació dels gossos com a germans»... «Jo crec que consideren el nostre perfil com a un perfil de confiança», assegura. Baena afirma que aquests dubtes els utilitza per fer contingut, però que a ella li agrada molt «parlar amb les persones», i no contestar a través de les històries de l’aplicació: «M’agrada parlar personalment, que m’expliquin la seva experiència i jo la meva, mantenir una conversa».

Els nostres seguidorrs consideren el nostre perfil 'de confiança' Raquel Baena — Creadora de contingut

A l’hora de gravar els vídeos, Baena remarca que Valentín i Plátano els ho posen molt «fàcil»: «Ells són gossos i jo enregistro moments puntuals de coses especials que fan. No és tant com que ho planegi, simplement els deixo ser gossos», confirma, posant l’exemple de gravar quan «es fan petonets o si els hi vaig a donar un iogurt natural d’una recepta que he fet, ho mostro abans de donar-lis, però sempre aprofitant moments de la vida quotidiana». Després també hi ha vídeos més graciosos i actuats, com «donar-lis una llaminadura i que la masteguin per fer veure que parlen», encara que aquests «no són els més habituals» al seu perfil: «Ens agrada més mostrar la vida quotidiana amb ells, coses especials i sobretot també l’amor pels animals. Intentar expandir la idea que els gossos són un més de la nostra família i n’hem de tenir cura i valorar-los com es mereixen».

En referència a la responsabilitat a l’hora de pujar contingut a les xarxes socials, Baena insisteix molt en què això és el que a ella li funciona o el que fan els seus gossos: «Cada gos és un món. Jo no soc cap professora ni mestra de ningú. Simplement, explico la nostra experiència i el que a nosaltres ens ha funcionat, però sempre donant un marge i deixant clar que potser el gos necessita un professional. Nosaltres volem compartir com ho faríem amb un amic a qui li recomanes una cosa que t’ha funcionat». Com a tal, generalment el contingut que comparteixen «és allò que passa». Sense censura.

Ens agrada mostrar la vida quotidiana amb ells i l'amor pels animals

«Al final el temps de qualitat amb el teu gos també és entrenar-lo, perquè generes una connexió superimportant amb ells: que t’escoltin, exercitin el seu cervell... Aleshores, nosaltres quan els volem ensenyar una ordre, per exemple, som constants, ho feim en forma de joc i potser li dediquem deu minuts al dia», afirma Baena parlant sobre l’entrenament per fer que els gossos aprenguin trucs com seure, donar la pota, que toquin el timbre o a que estiguin quiets abans de menjar.

Emprenedoria a Eivissa

Gràcies a l’èxit que ha tingut el perfil d’Instagram dels teckels, Baena ha creat una empresa. En referència a l’emprenedoria a Eivissa, afirma que «és prou complicat i té prou desavantatges», com el tema de les mercaderies, ja que costa més que ho enviïn a l’illa, tant pel preu com pel temps d’enviament: «En aquest sentit, també em sent un poc sola, perquè no hi ha molta gent emprenedora i m’agradaria compartir més l’experiència».

Tot i això, la jove està molt contenta perquè emprendre li permet passar més temps amb els gossos, per això pensa que la seva relació és més estreta amb ells: «Estan amb mi mentre treballo. Jo dic sempre que ells són com els caps de la marca». I continua: «La veritat és que és curiós. No m’esperava per res, el dia que vaig crear el perfil, que fos així. Jo només volia compartir amb la gent i col·leccionar moments, però al final ens dona molta alegria tenir comunitat. Gent que ens segueix, que estima el Valentín i el Plátano, que es preocupa per ells quan estan malalts, és una passada», garanteix. Explica, fins i tot, que la gent els reconeix pel carrer. Baena ha quedat amb seguidors de l’illa perquè els gossos es coneguin.

Baena dona alguns consells per a l’estiu i els gossos: «No passejar-los en hores punta, sinó quan no fa molta calor». I insisteix en la importància de ser molt conscients de què «els gossos són una responsabilitat»: «Els has de tenir per tenir-ne cura, per passejar-los tot el que es mereixen, per donar-los afecte i carícies». «Els gossos, generalment, viuen molt poc, i si algú no sap valorar això, millor que no en tingui cap», conclou.