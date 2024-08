L’art a Eivissa està «molt limitat»

Juan Domingo Gascón ha pintat des de petit. Va començar amb miniatures de metall, després, en pandèmia, la seva manera de passar el temps a casa, va ser passar-se a les aquarel·les, tot de forma autodidacta. «Pintar realisme amb aquarel·la és molt difícil, perquè l’aquarel·la és una tècnica diferent i has de dominar bé el tema de l’aigua», explica. El seu germà, Fernando, també és pintor, però d’oli. La diferència és que l’aquarel·la és de «molt ràpida execució», ja que s’asseca molt abans que l’oli.

«Et poses a pintar i vas guardant el que fas. Un dia ho ensenyes i... No pensava mai que realment li agradés a la gent», afirma. Això va canviar quan la seva dona se’n va anar al mercat ambulant de Sant Jordi amb molts de quadres seus. La sorpresa de Gascón va ser que molta gent, sobretot estrangers amb poder adquisitiu alt, s’interessaren pel seu art. La primera venda va ser a un anglès que té una empresa de construcció a Mallorca, i «curiosament, va comprar un quadre amb un puput, que era el logotip de la seva empresa». Després, també s’hi varen interessar una parella de francesos, amb residència a l’illa, que varen comprar un quadre i també varen quedar-se’n més per regalar als seus amics.

La següent passa va ser mostrar les seues obres a un altre lloc: la Fundació Baleària. Gascón ja ha participat en diversos projectes amb ells. Però la primera exposició va ser al restaurant El Zaguán, de Vila, on una parella d’anglesos va comprar un quadre d’un esquelet de sirena per a un amic americà. Ara el quadre està a Boston: «M’agrada esbrinar on van els meus quadres. Els pregunto a la gent si són per a ells o per regalar i on viuen», confessa. Els seus quadres estan per Bèlgica, Alemanya, França, Estats Units, Mallorca i Eivissa, entre altres racons del món.

Després, va venir la promoció a les xarxes socials. Es va crear un perfil a Instagram on penja les seves obres i, a més, fotografies dels quadres a tres fòrums diferents d’aquarel·listes d’àmbit mundial. Allà intenta «captar les opinions de la gent, veure què opinen». Això l’ajuda per veure com evoluciona.

Els materials que utilitza són ecològics: paper de cotó 100%, reciclable, i els pigments són lliures d’àcid: «No utilitzo pigments dolents comprats en botigues xineses». «La diferència de preu no és tan grossa com la gent es pensa, però el resultat no té res a veure. Si saps dibuixar, ja hi tens molt guanyat. La base fonamental d’un pintor és saber dibuixar, si no, acabes en l’abstracció», afegeix. Gascón assegura que no té prou paciència per estar pintant un quadre tres o quatre mesos: «N’hi ha alguns que els faig en una tarda». Primer fa l’esbós a llapis i després hi afegeix els pigments. La inspiració la treu d’internet, busca fotografies d’allò que li interessa i es basa en elles per dibuixar.

Gascón és un sevillà que coneixia Eivissa des dels dotze anys, però va venir a viure definitivament a l’illa l’any 1990. Aquí ha creat la seva pròpia família. Per a ell, el tema de l’art aquí, està «molt limitat».

El seu quadre preferit és un que està a Bèlgica: «És la cosa més rara que he pintat en la meva vida, perquè no té res a veure amb el que pinto. M’agrada molt la història i la mitologia grega i romana», comenta, mentre ensenya un dibuix del mite de Caront. Està intentant tornar a fer-lo en gran, encara que al pintor no li agrada repetir cap quadre: «Són peces úniques, no ho torno a pintar. Et podria pintar alguna cosa semblant, però allò mateix no ho tornaré a fer mai», destaca abans d’afegir: «Sincerament, quan he de tornar a pintar alguna cosa que ja he pintat, no m’agrada mica. No ho passo bé. Per mi, la pintura és com la música. A més, és molt difícil fer-ho igual, és pràcticament impossible», afegeix.

Un motiu recurrent a l’hora de pintar són els gats que té a casa: «M’han fet alguna que altra, estic pintant i tinc els gats a sobre», degut a què els pigments que utilitza duen mel i van a buscar-los. «És estrany que una aquarel·la meva no tingui algun pèl de gat, per davant o per darrere, és igual», riu. Ara està preparant una exposició que es podrà veure durant tot el mes d’octubre al centre cultural de Jesús, que ha batejat com ‘Aqua et oleum’, ja que la farà conjuntament amb el seu germà.