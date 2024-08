Ana Vide, model, actriu i productora: «La meva vida sempre ha set un càsting»

Ana Vide és una eivissenca amb moltes facetes: model, actriu, productora i, per sobre de tot, mare. Des de la pandèmia, viu a l’illa, intentant compaginar la seva vida personal, amb la professional.

Model, actriu i productora. Parli’ns de les seves diferents facetes.

Quan vaig acabar d’estudiar Magisteri a Barcelona és quan realment començo exclusivament a dedicar-me professionalment al món de la moda. Allà entro en una agència molt bona i d’allí ja començo a viatjar, sobretot a Milà, a París i a Alemanya. A Barcelona també començo a fer classes de teatre i al cap d’uns anys me’n vaig a Madrid. A la capital és quan faig el salt de la moda a la interpretació. Sempre he continuat treballant de model, però la meva passió és actuar. Just abans de la pandèmia, deixo Madrid i vaig a Aràbia Saudita tres mesos a treballar de presentadora. En tornar és quan vàrem entrar en estat d’alarma, però ja em va agafar a Eivissa.

Com li va afectar la pandèmia en l’àmbit professional?

Va ser un abans i un després a la meva vida. Després de tants anys d’estar fora, em vaig adonar que tenia ganes de tornar a casa. I va ser quan vaig decidir formar una família. Aquesta és la millor experiència de la meva vida. El viatge més increïble. La maternitat ha capgirat per complet les meves prioritats. És una cosa que he endarrerit molt per la professió. Una vegada que ets mare les coses canvien, i més a Eivissa.

Per què?

Aquí, a l’illa, no es pot viure de ser actriu. Cada vegada crec que som més els professionals del sector que estem aquí perquè tenim un dels escenaris més increïbles del món, unes localitzacions al·lucinants i la millor llum. Però és veritat que en el món del cinema encara queda molt treball per fer. Així i tot, crec que estem en un moment de canvi, que hi ha ganes de canviar les coses.

Idò... en quin moment està ara?

Estic en un moment de transició, veient com compaginar la meva vida personal, perquè vull estar aquí i que el meu fill creixi aquí, i veure com puc realitzar-me en l’àmbit professional.

L'actriu a l'obra 'El corazón de las tinieblas' l'any 2018. / Arxiu Personal

Com va ser passar a la producció?

Pel fet de venir a Eivissa i de ser mare. Així podia contar històries que em moguessin. El primer curtmetratge com a productora va ser ‘Ellas’, mentre estava embarassada, juntament amb la meva companya Bárbara Hermosilla. Va ser una casualitat preciosa de la vida: les dues actrius i les dues compartint el moment de la maternitat. En novembre, vaig rodar el meu segon curtmetratge com a protagonista i productora amb la directora eivissenca Carmen Vidal. Està rodat íntegrament aquí i amb el 85% de l’equip eivissenc. És una història de superació personal. Es titula ‘Hoy no es siempre’.

Té algun projecte entre mans?

Tinc moltes idees, tinc ganes de contar moltes històries necessàries, crec que, al final, amb el cinema també educam. Ara, en aquest moment de la meva vida, li estic donant prioritat a la part més personal. Estic involucrada aquí a Eivissa en molts projectes, un en concret que em mou molt: portar una associació, una fundació que ajuda als nens amb dificultats, sense llar o amb famílies desestructurades. També estic tocant temes d’immobiliària.

No sé com té hores al dia.

És un tetris compaginar-ho tot, perquè la maternitat requereix molt de temps i passa molt de pressa. Jo vull ser una mare present i no perdre’m aquests anys. Intento ser tan productiva com sigui possible als matins. També crec que la societat d’avui et fa ser un poc superwoman. Una ha de ser exitosa en el treball, en la maternitat, com a parella, com a dona... I la veritat és que de vegades no hi arribes. Aquesta és la realitat. A més, per a la professió has de cuidar-te i de vegades no tens temps. No donen les hores del dia per poder estar bé en totes les facetes de la vida. Jo estic vivint molt el dia a dia, la meva vida sempre ha set un càsting, mai no sabia què passaria el mes que ve. La maternitat també és molt del dia a dia i delitar passa a passa. M’agrada gaudir de les petites i les grans coses. És molt important no oblidar-te de les coses essencials. De fet, també he fet una aturada a les xarxes socials.

Com ha tret el tema de la maternitat a xarxes socials?

El món de les xarxes socials duu molt de treball. Buscar els looks, fer les fotografies, editar, pujar-ho, tenir un seguiment amb els followers... Ara estic en un altre punt de la meva vida. Estic en un moment que no sent tant la necessitat de compartir. El meu fill sí que hi apareix, però limito molt les publicacions. Cuido molt el que trec. Sembla que si tu no estàs actiu a les xarxes, desapareixes del mapa.

Producció de 'La Lista', que va dirigir Bárbara Hermosilla, el maig de 2023. / Ana Olmedo

Té alguna experiència divertida treballant?

El món de la passarel·la pot ser una bogeria... Has de sortir-te’n de moltes situacions, com que se’t trenquin els talons mentre estàs desfilant, que et posin el vestit capgirat abans de sortir o, protagonitzant campanyes, he hagut de posar a la mar amb meduses o en hivern. A més, soc i em sent profundament ambaixadora d’Adlib. Aquesta moda la duc arreu on vaig. A la gent li encanta. Crec que està en un dels seus millors moments. Quan em moc en estiu, de viatge, m’encanta veure la gent vestida de firmes Adlib que conec perfectament. I quan vaig caminant pel carrer constantment em pregunten de qui vaig vestida. Eivissa sempre ha set per mi el meu refugi, el meu temple, la meva casa i adoro la part més natural de l’illa.

Ha coincidit amb gent que admira?

Sí, he tingut aquesta sort. He pogut viure experiències molt polides, sobretot durant viatges. Això al final et dona molt de bagatge i experiència de vida. He treballat amb Claudia Schiffer. I, en el món de la interpretació, també amb els Javis.

I algú amb qui vulgui treballar?

Sempre em quedarà la il·lusió de treballar amb Pedro Almodóvar.