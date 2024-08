Taller de cal·ligrafia i exposició de Maria Vila al Club Diario de Ibiza

El pròxim 10 de setembre, Idò!, el projecte editorial de Diario de Ibiza per impulsar el català a les Balears, presenta un taller de cal·ligrafia al Club Diario de Ibiza de la mà de l’artista Maria Vila (@caligrafiaibiza). Serà a les 18:30 hores, obert a tot el públic i no cal tenir experiència prèvia. El que sí que es demana és la inscripció a la web del Club Diario, ja que només hi ha plaça per les 20 primeres persones que s’apuntin. L’artista vol que «la gent surti contenta» d’aquesta activitat, en la que podran aprendre una nova forma d’escriure. La cal·ligrafia és un «dibuix de lletres», explica.

Maria Vila pintant a s'Alamera. / Marcelo Sastre

A més a més, Vila inaugurarà el 3 de setembre a les vuit de la tarda l’exposició ‘Un ofici mil·lenari: la cal·ligrafia’ on es podrà veure l’evolució de la seva obra. Aquesta es podrà visitar al Club Diario de Ibiza fins el 13 de setembre, en horari de dilluns a divendres de 19:00 a 21:00 hores.

L’artista ja ha exposat individualment en altres ocasions a la Sociedad Cultural Ebusus, a la Biblioteca de Sant Antoni de Portmany, a la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària i a l’hotel OD Ibiza, a Marina Botafoc. També ha participat en exposicions col·lectives amb l’associació Art amb B i fa uns mesos va protagonitzar una performance artística al passeig de s’Alamera.