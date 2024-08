Llegeix els relats guanyadors del tercer Concurs Literari d'Idò!

Ja s'han fet públics els microrelats guanyadors de la tercera edició del Concurs Literari d'Idò. Els dos afortunats, un de cada categoria, han guanyat un lot d'entrades de cinema i un viatge amb Baleària, respectivament. Des d'Idò agraïm de tot cor a tots els participants la seva implicació i els desitgem molta sort en els pròxims lliuraments del certamen, que arribaran molt aviat.

Categoria A: Els exploradors

Nom: Marina Gómez Barceló

Lloc: Palma, Mallorca

Edat: 15 anys

Conta la llegenda que a un petit poble costaner, a les nits més fosques i de grans tormentes una tropa de llaüts fantasmes apareixien solcant la mar. Un grup d’amics, Marc, Miquel, Tomàs i Diego, nomenats els exploradors, van decidir quedar una nit de tormenta. Covant al llit i a les cadires esperaven que sonés el primer tro, i quan va sonar, van sortir camí a la mar i, a l’arribar, a la llunyania van divisar uns grans llaüts destrossats apropant-se. Les llegendes eren certes!

D’una manera o una altra van aconseguir entrar dintre els llaüts i unes enormes ratapinyades els van atacar en el moment en el que van ser enllumenats per les llanternes, un estrèpit darrera seu els va fer girar i van veure una horda de mariners fantasmes amb espases i ganivets a la mà. Una gran batalla va començar i tristament tan sols va sobreviure un d’ells, en Diego. Quan va tornar al poble i va contar el que va passar ningú el va creure i el van desterrar, pensant que ell era el responsable de la mort dels seus amics…

—Però bé això és només una llegenda que conten.

—Oncle Diego, aquesta història és al·lucinant!

Categoria B: Ca Nostra

Nom: Clara Carbonell Bergas

Lloc: Palma, Mallorca

Edat: 26 anys

5:45am. En Pere i jo som tots sols davant la mar. Hem vengut a passar la nit i per primer cop d’ençà que és estiu, hem passat fred. Hem vist set estels, però cap en el moment exacte per demanar un desig. En Pere diu que l’hem de tenir pensat. Jo no sé si vull massa coses o és que en realitat no vull res. Ell diu, fluixet, que vol un llaüt.

6:56am. Un ninet corr cap a la vorera per jugar amb les ones que semblen muntanyes. El vent ve de nord, ho sé per què una dona marinera sempre mira d’on ve es vent, o això canten. El nin s’espanta perquè ha vist una ratapinyada, i el pare contesta que només se veuen de nit, que és un corriolet.

9:37am. Tots són estrangers i no entenem cap conversa. Pens en la ratapinyada, i record quan tenia dos anys i corria davant una papallona cridant «bitxo». En quin moment començam a amagar el que mos fa por? Jo començ, me fa por no poder viure a Mallorca. I és quan tenc pensat el desig. «Tant de bo Mallorca sempre pugui ser ca nostra».