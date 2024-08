El futur de la cuina eivissenca està «fotut»

La cuina eivissenca és una tradició que cada vegada menys persones practiquen, els secrets dels plats típics de l’illa només els tenen guardats les mares o àvies. Un clar exemple de que això no sempre és així, de que encara hi ha joves que mantenen la cultura viva és el de José Antonio (Josean) Colomar Guasch (Sant Carles de Peralta, 1996).

Quan va acabar Batxillerat, va provar sort amb INEF (Institut Nacional d’Educació Física) i amb cuina: «No sabia què fer exactament, em varen agafar a cuina i vaig dir ‘Anam a provar-ho, ja ho sentirem a dir’», exclama amb una expressió molt eivissenca.

El mòdul que va estudiar a Barcelona durava dos anys, en els que de dilluns a dimecres feia classes teòriques i dijous i divendres, pràctiques. El primer any es centrava en cuina tradicional catalana mentre que el segon estava més enfocat a l’alta cuina. El primer any li va agradar més, va anar «superbé», però, en canvi, el següent curs ja no li va agradar tant, «perquè ha d’anar tot súper mil·limetrat».

El motiu d’anar-se’n fora de l’illa va ser perquè estaven tots els seus amics allí, estudiant carreres a Barcelona. Pel que fa a semblances culinàries, Colomar explica: «Al final és quasi tot el mateix, un bon sofrit i un bon producte, és bastant paregut». «Sí que és veritat que a Catalunya tenen més varietat de plats tradicionals» que aquí, afegeix.

El jove cuiner riu a càmara. / Arxiu Personal

El peix, producte estrella

El producte estrella que no pot faltar a la cuina del jove és el peix i els seus plats eivissencs preferits són el sofrit pagès i la salmorra. El primer plat es prepara de la següent manera: bullir la carn (de pollastre, de bestiar i de porc). Colomar aclareix que «no s’ha de bullir del tot perquè si no, a l’hora de sofregir-la, es desfà». Després, es guarda el caldo i, a una paella a part, se sofregeix a poc a poc. «Vas ficant patató i mongetes», exposa ràpidament. A més a més, «amb el caldo que sobra de la carn pots fer-te uns fideus», destaca.

Respecte a la salmorra, la preparació és, primerament, tallar el peix a rodanxes. El següent pas és «fer un sofrit de pebrera, tomata i alls» i quan està una mica sofregit i «ha agafat coloret», ficar-li aigua i una mica de caldo de peix, si en tens», comenta. Se li afegeix safrà o colorant «perquè el peix no sigui tan blanc» i després es bull tot «fins que la tomata i la pebrera estiguin cuites». Quan ja estan quasi fetes es posa el peix amb la pebrera i la tomata. Quan el peix està quasi cuit es posa al mateix caldo amb sal, pebre i llimó (això és la salmorra) i s’hi deixa cinc minuts. Per acabar, es treu el peix i s’acaba el plat amb pebre acabat de moldre i oli d’oliva cru. Dit així, al lector li pot semblar senzill preparar-los, però «és feina» i la jornada en un restaurant no és tan fàcil. Quan comences com a «novato» (principiant), et posen a pelar gambes, dur barrils de cervesa pesats, o «a l’hora d’escatar un peix, enviar-lo a escatar un gall, que no té escates», riu Colomar.

Colomar, escatant peix. / Arxiu Personal

Un futur «fotut»

El futur de la gastronomia eivissenca el veu «molt fotut»: «Joves com jo crec que n’hi ha pocs», afirma. I amb raó: «Crec que el futur està malament perquè abans la meva àvia ensenyava a la meva mare i les coses anaven així. Ara, avui en dia, doncs no. Al final són plats que necessiten temps i precisament ara el que la gent no té és temps», destaca. Les fires de gastronomia que fan a l’illa, com la del calamar, la de l’arròs de matances, la del moll o la de la sèpia poden ser una manera de promocionar els productes locals. «Allí sempre veus alguna recepta eivissenca i això abans no es feia. Potser, a poc a poc, es miraran de recuperar una mica», diu Colomar.

La seva recomanació per a algú que ve a Eivissa per primera vegada i vol provar la gastronomia local és la salmorra, perquè «no és tan coneguda». Per a ell, la salmorra és una opció on tastar el «peix més natural» que en el bullit de peix, amb l’allioli.