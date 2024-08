Ester Marí: «A Argentina, coneixia Eivissa pels costums i per les fotos que enviava la família»

Ester Marí (1964) és una argentina, filla d’eivissencs (Vicente Marí i Josefa Marí Roig, de Sant Miquel) que emigraren allà l’any 1953, un any després de casar-se. Ja hi havia germans i cosins seus a l’Argentina: «N’hi havia molta gent, i molta de Sant Miquel», explica. Allí tenien «la petita Sant Miquel» i les «quintes», parcel·les de cinc hectàrees on ella i la seva germana, María Sílvia, es varen criar, al camp, a una zona coneguda com les Balears, fins als quatre anys quan varen anar a la ciutat, a Santo Tomé.

«A principi del segle passat, com l’Argentina estava buida, feia falta molta immigració. Es varen ajuntar la gent que se n’havia anat d’aquí [d’Eivissa] al principi i varen començar a animar la gent per anar allí [a l’Argentina] per fer feina», comenta Marí. «Allí t’havien de cridar, t’havien de fer un paper, com una invitació per anar cap allà per fer feina», afegeix. La majoria varen treballar al camp, però molta gent va posar el seu propi negoci.

«Nosaltres vàrem créixer amb tots els costums d’Eivissa, perquè ens ajuntàvem tots els paisans, com es deia», explica l’argentina. Entre les tradicions locals destaca les matances a l’hivern i la característica manera de parlar l’eivissenc mesclat amb l’argentí. També recorda com menjaven ensaïmades, flaons, orelletes i bescuit. «Allí tenim un Centre Balear, que es va fer perquè hi havia molta gent d’Eivissa, i algun mallorquí», aclareix.

Els eivissencs immigrants s’ajuntaven per celebrar les festivitats típiques, com el dia gran de Sant Miquel (29 de setembre). «També teníem el capellà, que era de Sant Mateu, en Miquel Torres», diu Marí. «Jo no coneixia Eivissa en persona, però la coneixia pels costums i per les fotos que ens enviava tota la família. Mai no havia pensat venir cap aquí», assegura. Però el destí va voler que l’Ester i la seva família vinguessin a Eivissa, d’això ja fa més de 24 anys.

Al contrari que ella, els seus pares sí que varen tornar, després de 30 anys, l’any 1983, de visita. «Sant Miquel estava totalment canviat», assegura. Ella va decidir venir perquè la situació a l’Argentina no era del tot bona, va haver-hi un crac l’any 2001, i «pensant en un futur» pels seus quatre fills (Natalia, Rodrigo, Nicolás i Nazarena), ella i el seu espòs, Luis, varen decidir venir a l’illa. «Nosaltres volíem que anessin a estudiar a la universitat i gràcies a Déu ho han fet», comenta. Varen poder estudiar a Eivissa, a Barcelona i a València.

En arribar a l’illa, Marí va fer feina durant dos anys i mig a una botiga de Sant Miquel i després va donar un cop de mà al seu home amb les empreses, una constructora i una promotora. Avui en dia, a més d’estar amb els negocis, passa el temps amb els seus tres nets (Dídac, Mauro i Adrián).

Marí continua amb la cultura local, sempre que té l’oportunitat parla l’eivissenc: «Igual cada dia aprenc una paraula», reconeix. El seu mot eivissenc preferit és «petita», que és com li deia el seu pare, recorda amb emoció: «A jo m’agradaria que la gent a l’escola tingués coneixement de l’eivissenc, del que és el dialecte», que s’hauria de promocionar més, que l’eivissenc com tal «es perdrà», sostén. Ella mateixa també ha fet a casa flaó, bullit i peix al forn.

Des de la pandèmia, l’any 2020, no torna a l’Argentina: «Però tenim pensat anar-hi», afirma. Aquí, a Eivissa, estan «molt contents», tenen «la vida aquí» i «estan molt bé», conclou.