«La poesia ajuda a retrobar paraules perdudes»

«El tema de la poesia en català a Eivissa està molt viu, amb molta energia i amb moltes ganes de compartir-la», afirma Neus Cardona (Sant Agustí des Vedrà, 1972), docent i autora de ‘Pòsits de llum’, mentre ensenya la seva biblioteca personal. Entre els títols trobam molts d’autors eivissencs: ‘Kilimanjaro’ i ‘Planeta tigre’ d’Eva Tur Antonio; ‘Viatge d’aniversari’, de Mario Riera; ‘Som aquí’ i ‘Fissures’, de Jèssica Ferrer, i ‘Crits de mar’, de Iolanda Bonet, entre d’altres, com Manel Marí i Miquel Martí i Pol.

Un exemple d’aquestes ganes de compartir la poesia, comenta Cardona, són els ‘Vermuts poètics’ organitzats per Eva Tur a Can Tixedó, al poblet de Forada: «Allí es veu com a la gent li agrada la poesia, li agrada compartir-la i hi ha gent de totes les edats. Això és una mostra de que està viva».

«A Sant Agustí també s’organitzen cada any les ‘Nits de poesia’ al Tancó de Can Curt», explica. «No és la idea d’una poesia elitista, sinó, sobretot, d’una poesia que estigui entre les persones, que la gaudeixin», afegeix. Per promoure més aquesta entre la gent jove, contacten amb ells per oferir-los llegir un poema o aportar-ne de seus, si n’escriuen: «Crec que és una bona manera, fer-los senzillament partícips».

Una altra forma és inculcar-la a les aules. La docent recorda que va distribuir poemes entre els seus alumnes de primer de Batxillerat i cadascun havia de llegir el que li havia tocat. «Primer va ser com ‘ostres! Llegir un poema!’ i, després de llegir-los, aplaudien tots. No va ser res traumàtic en absolut», diu rient. La solució és «posar-lis a l‘abast».

Cardona dona una altra idea, una activitat que també va fer a classe: «Aquest any els vaig repartir adreces on podien trobar haikus, aquests poemes tan curts, i n’havien de triar un i regalar-lo a un altre company de classe pel dia de Sant Jordi». «Són coses molt senzilles i que fan que la poesia estigui més a prop», destaca.

Algunes de les recomanacions de lectures de la docent. / Neus Cardona

Pèrdua del català

«Entre l’alumnat es parla molt en castellà, generalment», exposa Cardona, segons ha observat. «També existeixen molts prejudicis lingüístics. Per exemple, si ve un alumne nouvingut que no coneix ni català ni castellà i se li parla en català, tot d’una et diuen ‘que no veus que no t’entén, parla-li en castellà’», afegeix. Hi ha com un menyspreu, el català es podria dir que és secundari: «Estan transmetent una visió negativa cap al català».

Per canviar això considera que s’hauria «de donar el mateix valor a les dues llengües», i continua: «Adonar-se que l’estem enriquint quan li estem ensenyant tant castellà com català». Per poder acabar amb aquest prejudici, es podria «utilitzar més música en català a les aules, veure que es poden fer videojocs en català, que a les xarxes el català està present», proposa la docent, que es guarda la que considera millor mesura: «Sobretot, sent cada un de nosaltres model lingüístic. Si tu ets el primer que canvies quan algú et parla en castellà, no li estàs ensenyant res a aquest alumne, d’alguna manera li estàs corroborant la imatge que ja té».

Tot i això, és optimista i creu que no es perdrà totalment el català [o l’eivissenc] a l’illa: «Feim molts esforços amb molts sentits i hi ha molta gent que la manté molt viva [a la llengua]». Com a exemple posa el voluntariat lingüístic que mou l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), on s’ajuden uns als altres a aprendre el català mitjançant activitats. «La idea és aprendre la llengua d’una manera informal, a través d’una comunicació més espontània», comenta.

Una jornada completa

El dia a dia de Cardona varia depenent de si és estiu o hivern. Ara mateix, comença el dia caminant; «De fet, moltes vegades el que escric posteriorment sorgeix d’aquestes caminades. Sorgeixen detalls mentre camino que m’agraden. Per exemple, del color i la llum que hi ha cada matí a Talamanca. Que, per cert, és un lloc on de veritat podries fer una fotografia cada dia i sempre sembla que descobreixes una tonalitat de llum».

Per a ella, «començar el dia així és una manera de saludar i d’estar agraïda a la vida». La resta de la jornada la passa cuinant, fent cafè, llegint i escrivint, cuidant els animals i les plantes i, a més a més, intenta tenir temps per conversar i retrobar-se amb amics i amigues. En canvi, a l’hivern, prepara les classes per a l’assignatura de Filosofia que imparteix a l’institut Isidor Macabich, on és docent des de fa 24 cursos.

Cardona dona una sèrie de recomanacions de lectures: ‘Dones de la sal’, d’Esperança Marí i Mayans; ‘Acorar’, de Toni Gomila; ‘Les gratituds’, de Delphine de Vigan, i ‘Tierra adentro’, de José Morella, l’últim en castellà, però d’un eivissenc. Una bona opció per començar a introduir-se en el món de la poesia és ‘Crits de mar’, de Iolanda Bonet.

Biblioteca personal de Neus Cardona. / Neus Cardona

«Mediterraneïtat»

L’element comú entre els poemes sobre Eivissa és el paisatge, la «mediterraneïtat». L’interessant, afirma Cardona, és «retrobar les paraules que de vegades s’estan perdent a través d’aquests poemes».

Destaca el seu grup de lectores, «ses tertulianes des Puig des Molins», on decideixen entre totes un llibre que llegir i fixen una data per poder comentar-lo mentre esmorzen o berenen a espais que les reconfortin. I amb bona companyia. El darrer que han llegit és ‘Hamnet’ de Maggie O’Farrell.

Finalment, abans d’acabar l’entrevista, la poeta vol recordar un llibre que l’ha acompanyat al llarg de tots aquests anys de poesia. És ‘La xerinola estelada’, de Joan Marí i de la Fuente, qui el va llegir el 4 de gener de 1990 a la sala de cultura de Sa Nostra: «Aquell dia jo me’n vaig emportar aquest petit llibre de poesia, que m’ha acompanyat a Formentera, a Mallorca i a les meves cases d’Eivissa. Li tinc una estima molt especial. Jo crec que tothom, al final, troba un llibre que, no sap per què, però li obri una espècie de ser, de camí. El meu seria aquest», conclou amb un somriure.