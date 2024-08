«No faig música amb l’objectiu de ser famós»

Marc Cuevas (Jesús, 2001) és un cantautor eivissenc a qui d’ençà que té «ús de raó» li ha agradat la música: «Jo crec que també és per part dels meus pares. Des que vaig néixer, al cotxe o a qualsevol banda hem estat escoltant música espanyola». En aquella època, quan ell era més petit, eren El Canto del Loco o La Oreja de Van Gogh, encara que també destaca Mecano i Antonio Flores de l’època dels seus pares: «És una cosa que he tingut des de sempre i hi va haver un moment en què vàrem veure que igual sí que es podia explotar».

Va començar a aprendre música als deu anys amb Joaquín Garli, piano i cant. Després va passar a la guitarra: «I aquí segueix, amb 23, aprenent. Crec que és una cosa que mai no podré deixar de fer perquè mai en saps prou, de música, també és la part polida».

Cuevas afirma que ell no fa música «amb l’objectiu de ser famós o d’arribar a alguna cosa, com omplir estadis», sinó que ho fa perquè és de les coses que més li agraden «del món». El jove comenta que «és una manera molt especial de transmetre sentiments i de reflexionar coses que t’han passat». El que també li agrada és que hi ha cançons que no són seues i que són importants: «Temes que no has escrit tu, però que escoltes i que pareix que estan parlant de tu, és la teva història, però d’una persona que no coneixes i a qui probablement no coneixeràs mai».

La seva playlist es basa en indie espanyol, pop rock i artistes llatinoamericans: «Sobretot música en espanyol i en català, no sé per què, però la música en anglès no m’arriba tant». Ell mateix es contesta dient que segurament és perquè són les seves llengües maternes.

Música en català

«Per què no cantar en català?», és la seva resposta quan se li pregunta pel tema. A ca seva, amb la família i la majoria dels seus amics el parla: «Crec que les cançons en català que escric són un poc les més íntimes i personals, com quan estic malament».

El panorama actual de la música en català el veu «emergent», encara que anys enrere estava més lligat «al sentiment independentista català». Però indica que ara, amb les xarxes socials com TikTok, hi ha cançons en aquesta llengua que s’han fet famoses a l’àmbit nacional. Un exemple és ‘La dansa del vestit’, de Txarango: «Jo crec que continuarà creixent, estan sortint artistes bons, s’estan adaptant als nous gèneres». Entre aquests apunta el reggaeton i la música urbana en català. «Al final és això no? Renovar-se o morir», diu amb humor. «És un públic limitat, perquè és un idioma que no parla tothom, però jo crec que a poc a poc anirà agafant el seu lloc, anirà traspassant fronteres», afegeix.

Parlant de fronteres, Cuevas va estudiar Publicitat i Relacions Públiques a Madrid, on ha seguit donant classes de guitarra a l’acadèmia de Música Creativa. A aquesta mateixa escola, ha fet un curs aquest any de Gravació i Producció Musical. El cantant explica que ell sempre té a l’abast les notes i les gravacions de veu del mòbil per a apuntar totes les idees que li van sorgint: «Puc estar fent qualsevol cosa, treballant, estar a casa tranquil, estar amb amics o amb la família, i, de sobte, se m’ocorre algo. L’important és apuntar-ho o gravar-ho. Sembla que no, creus que t’enrecordaràs i després, a la mínima, te n’oblides i ja no torna».

A partir d’aquestes notes, quan té temps lliure, aprofita i compon amb la guitarra: «Jo tot sol amb ella, començ a escoltar o a llegir el que he apuntat i intent tirar el fil d’aquesta idea». La seva inspiració pot venir d’una frase d’una pel·lícula, «però el principal són històries que passen o sentiments».

El jove eivissenc va treure una cançó en català durant la covid, ‘Tot anirà bé’, però en realitat la va escriure amb 18 anys, quan se’n va anar a estudiar a Madrid: «Estava allí un poc estrany, no em trobava a la zona de confort, m’havia separat de la meva família per primera vegada, no coneixia ningú, estava a una ciutat nova... molt diferent del que estic acostumat. Sabia que quan m’acostumés seria genial, que és el que ha acabat passant». L’anècdota: «La cançó en realitat anava d’això, però com la vaig treure durant la pandèmia, tothom es pensava que parlava del virus».

Cuevas també va treure en gener un disc de deu temes en castellà anomenat ‘Todo Esto’, però té la idea de fer un àlbum en català. Una de les cançons que inclouria és ‘Arrels’, que va escriure durant el seu Erasmus a Amsterdam: «Quan enyorava la meva illa, la meva família, els meus amics, Eivissa com a tal», conclou.