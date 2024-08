Recomanacions d’estiu des de les Illes Balears

N’Àngela Amer va estudiar INEFC i Publicitat i RRPP. Va treballar durant dos anys a l’estudi d’art urbà de Boa Mistura a Madrid, on l’art la va captivar de ple. En tornar, va començar a treballar com a interina de professora d’educació física al mateix temps que il·lustrava. Després de treballar a Londres i Madrid va sentir la necessitat de crear el seu projecte, Cocarroi de Ceba, un espai on crea històries il·lustrades irecords que no han existit.

De quin color és l’estiu a Balears?

De tots els blaus de la mar, dels turqueses als de la mar gran.

Llibres en català que ens recomani?

‘Les calces al sol’, de na Regina Rodríguez Sirvent, m’ha fet passar una molt bona estona.

I quina cançó o grup en català escolta?

Els Pets i Manel tenen un lloc important en la BSO de la meva vida. Ara per ara, Oques Grasses m’engresca molt, i na Maria Jaume m’emociona.

Un menjar illenc?

El pa amb oli ben sucat amb els dits que em feia el meu padrí Tomàs.