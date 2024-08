«No molta gent parla en català amb el seu grup d’amics ara a Eivissa»

Laura Guasch és una actriu i ballarina, nascuda a Eivissa l’any 2001, que ha fet vida fora de l’illa, però que sempre ha tingut el català present, tant en l’àmbit personal, com en el professional. Les belles arts, per a ella, són una manera d’expressar-se. «Sé que és molt típic, però és que és veritat. Ballar és una manera de dir coses sense parlar, interpretar és contar coses que no són teves. A mi m’agradaria, en un moment de la vida, ensenyar això, perquè tot el que m’han donat [les belles arts] ho vull ensenyar a nens i que puguin trobar això que jo he trobat en elles», recalca.

Ara està una passa més prop de complir aquest objectiu, ja que des de diumenge viu a Barcelona i treballa a l’escola de dansa Dance Emotion, en la que fa de front desk, que és com dir l’ajudant de la directora. És a dir, està de cara al públic. «De seguida que he pogut, havent acabat a Madrid, m’he mogut allà a fer feina i a obrir-me oportunitats a altres llocs. A Barcelona hi ha molta formació», exposa.

Ja fa cinc anys que fa vida i viu fora d’Eivissa, però destaca que sempre que té l’oportunitat torna, «ja sigui estiu, Nadal, vacances, el que sigui...», i afirma: «Sempre que pugui i la meva feina musical m’ho permeti, jo torno». El que més valora de l’illa és la seva família i, a més a més, admet que li agrada molt la vida aquí: «Està tot molt prop, és tot molt fàcil, tothom es coneix. Això és una cosa que a molta gent no li agrada, però a mi sí. Entre tots ens coneixem i per mi és com una mica vida de poble».

El català sempre ha estat present en la seva vida: a casa, amb els amics... «La veritat és que el faig servir molt. A ca meva el feim servir i amb el meu grup d’amics, també. No molta gent parla ara aquí amb el seu grup d’amics en català. En el meu cas, per exemple, m’ha servit a la meva feina d’actriu com un plus, perquè no totes les actrius tenen el català com a llengua materna. El català també m’ha permès fer feina en aquesta llengua. Això és una cosa que no totes les actrius poden fer, bàsicament, perquè no ho tenen», explica.

Al contrari del que pugui pensar el lector, a Guasch li han sortit més oportunitats laborals en català del que pot semblar. «Ara mateix, la indústria no audiovisual a Catalunya està creixent. Estan buscant gent. Al final, hi ha 2.000 persones que parlen castellà, però català no tantes. De fet, m’ha passat d’estar a Madrid i anar-me’n a Barcelona dos setmanes a gravar el que sigui perquè m’agafaven allà», afirma. Per exemple, ha participat en la pel·lícula d’Héctor Escandell ‘Es Gegant des Vedrà’, i a un curtmetratge que es diu ‘Alma’, un projecte de Barcelona.

Això no canvia el fet que el català, dins d’aquest món, «ha de créixer molt». «El que passa és que encara no es coneix. Hi ha obres d’arts escèniques, obres de teatre, musicals... Hi ha pel·lícules en català boníssimes, però no són taquilleres perquè la gent no hi va. Entenc que una persona que no l’entengui no hi anirà, però crec que hem de trobar l’equilibri», aclareix. Una manera de fer-ho és que la gent que sí que el coneix, parli català «que aposti per això». Una de les seves recomanacions actuals és ‘Casa en flames’, de Dani de la Orden, una pel·lícula que està ara al cinema en català.

Pel que fa a Eivissa: «O feim alguna cosa o s’acabarà perdent». «Em fa molta llàstima. Per això, amb tothom que és de l’illa, encara que me’ls trobi fora, a Madrid o a Barcelona, intento parlar-ne. Jo, als meus fills, els parlaré en català, perquè no s’ha de perdre. Molta gent surt fora i ja no el parla o se n’oblida. Li parles en català i li costa, i això ho hem d’arreglar d’alguna manera», assevera. En les qüestions tradicionals, diu que veu interès en els joves. Per exemple, en el ball pagès: «Molts joves, quan ja tenen per exemple 18 o 19 anys, volen ballar i comencen i ja no és que tinguin tres anys».

Però això no és suficient. Amb l’arribada massiva de turistes i de gent treballadora, no es parla tant la llengua o, almenys, no se’ls exigeix fer-ho. Una solució que dona per no perdre ni les tradicions culturals ni la llengua materna de l’illa, seria que «a les escoles es fes una mica més de feina d’introduir la cultura, com el ball pagès. A Catalunya tothom sap ballar sardanes i saben fer castells. Aquí només sap ballar pagès qui té vestit o qui balla. Potser es podria ensenyar a Infantil».

«Crec que quan som petits és quan més es poden salvar les coses. En realitat, és quan més s’entenen. Tens menys prejudicis i entens més les coses, això ho tinc com a lema de vida», comenta entre rialles. Per aquest motiu, Guasch anima a aprendre el català a totes aquelles persones interessades a fer-ho: «El saber no ocupa lloc. Al final, tu te’n vas a Londres i aprens anglès. Si me n’anàs a viure a una ciutat o país amb una altra llengua, seria la primera interessada en parlar-lo, en aprendre’l, sobretot per la teva vida allí. És una cultura nova».