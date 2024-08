Tres restaurants d’Eivissa per llepar-se els dits

Clara Rodríguez, una alacantina apassionada per la gastronomia i la cuina des de ben petita, ha recorregut Espanya, vivint en ciutats com Madrid i Barcelona, i que actualment resideix a Eivissa. El que va començar com una afició a Instagram, compartint les seves experiències gastronòmiques i de viatge, es va convertir en una carrera professional (que comparteix amb el seu marit, José) després de sorprendre tant a restaurants com al públic.

‘Ibizagorteam’ és el compte d’Instagram amb trenta dos mil amants de la bona cuina que ofereix aquestes recomanacions de restaurants, plats únics, esdeveniments i consells culinaris. Amb el seu somriure característic, comenta cada plat i en dóna la seva valoració. El seu taló d’Aquiles: el pastís de formatge.

Li preguntam quins són els tres restaurants tradicionals d’Eivissa que ningú no es pot perdre. Rodríguez s’ho pensa. N’hi ha de molts bons. Entre aquesta llarga llista, en tria els tres següents:

1- Ca’s Pagès

2- Ca n’Alfredo

3- El Bigotes

Després d’això, qui no té fam ara?