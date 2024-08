Tercera edició del concurs literari d’IDÒ!

El repte consistirà en l’elaboració d’un relat de 200 paraules de temàtica lliure, en format escrit o audiovisual, que contingui dos de les tres paraules que s’exposen a continuació, típiques del català de Balears i la seva gent:

1. Covar: pot ser una idea, al llit, ous, etc.

2. Llaüt: vaixell de pesca.

3. Ratapinyada: mamífer volador.

És moment d’alçar la veu, de posar en valor el que és nostre, el que ens importa. T’atreveixes a convertir-te en escriptor o escriptora per un dia?

PARTICIPANTS I MODALITATS

Al concurs es podran presentar totes aquelles persones residents a Mallorca, Ibiza o Formentera, que entrin en una de les següents categories:

Infantil i Juvenil: Estudiants de Primària, Secundària i Batxillerat de centres acadèmics de Balears.

Adults: Estudiants i professionals majors de 18 anys nascuts o residents en alguna de les illes ja esmentades.

COM PARTICIPAR?

Les obres per a la tercera convocatòria es poden presentar fins al 21 d’agost de 2024, via WeTransfer o correu electrònic a una de les següents adreces: ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el propi correu, s’inclourà una breu presentació del participant amb el seu nom, edat, correu electrònic i telèfon (d’una persona major d’edat, en el cas de pertànyer a la categoria infantil i juvenil), i lloc de residència, que en cap cas es faran públics d’així no voler-lo.

JURAT I PREMIS

Infantil i Juvenil: Un bo de deu entrades de cinema i la publicació de l’obra.

Adults: Un trajecte d’anada i tornada per a dos persones a qualsevol destinació amb Baleària i la publicació de l’obra.

