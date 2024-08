Sam Pfeiffer: «La robòtica a Eivissa reduiria els accidents i les operaciones delicades»

Sam Pfeiffer és un arquitecte de software, nascut a Holanda, que ha destacat en el camp de la robòtica a Austràlia. Un Asimov en petita escala a qui li apassionen aquests temes que, per a alguns, podrien sonar a ciència ficció. Ja des de ben petit el viatge va formar part d’ell. El metge li va donar primer el passaport que el biberó. «Vaig néixer a Holanda, però vaig créixer a Eivissa després que la meva mare decidís mudar-se allà quan jo era molt petit», explica Pfeiffer. Des de fa uns mesos treballa en una consultora de software especialitzada en robòtica, intel·ligència artificial i innovació situada a Barcelona.

La seva motivació va sorgir jugant a videojocs, cosa que el va portar a voler aprendre a programar. Es va inscriure a un cicle formatiu de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics a l’institut Sa Colomina. Els seus professors el van animar a sol·licitar beques per estudiar la carrera d’Informàtica a Barcelona, i aquest suport va ser l’inici d’una brillant trajectòria.

Durant els primers anys de la seva carrera, Pfeiffer va explorar diferents àrees dins del camp de la informàtica. Va començar amb els videojocs, però la corba d’aprenentatge era molt pronunciada: «Va ser aleshores quan vaig començar a interessar-me per la robòtica», explica. Per aquest motiu, Pfeiffer es va unir a l’associació de robòtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on va construir el seu primer robot de sumo i es va involucrar en diversos projectes. Això també el va portar a treballar en PAL Robotics, una empresa barcelonina especialitzada en robots per a la investigació.

En el que havia de ser un rutinari viatge de treball a Sidney va conèixer qui seria la seva supervisora del doctorat: «Durant una sessió de training sobre un robot, la directora del laboratori em va preguntar si m’havia plantejat fer un doctorat. Així que vaig acceptar la seva oferta després de rebre una beca especial de la University of Technology Sydney».

Anar a Sidney és quasi tan llarg com anar a Portinatx. I això el podia atemorir. «Sempre havia volgut passar un temps a l’estranger per millorar el meu anglès i conèixer altres cultures, però em preocupava perdre l’estabilitat que havia aconseguit a Barcelona», explica Pfeiffer. No obstant això, el suport del seu cap, que li va assegurar que sempre seria benvingut a l’empresa, va ser clau per prendre la decisió.

En contra del que es pugui pensar, Sidney, amb el seu ritme de vida relaxat i les seves grans zones verdes, va ajudar a Pfeiffer a no sentir-se tant lluny de casa. «El que més m’agrada és la facilitat d’accés a zones verdes i al mar, com també la varietat d’oci i espectacles. L’única cosa complicada va ser l’accent australià. Va ser difícil d’entendre al principi, però un s’hi acostuma», comenta, fent broma.

Entre els nombrosos projectes en què ha participat, destaca la seva col·laboració en la RoboCup@Home el 2019. Un altre va ser el desenvolupament d’un vehicle autònom per a les carreteres públiques de New South Wales. I com el món se li quedava massa petit, Pfeiffer volia apuntar més lluny. Va participar en la NASA Space Robotics Challenge, on el seu equip va quedar tercer. «La competició consistia en fer que un robot humanoide realitzés tasques a la Lluuna de manera semi-teleoperada. Va ser un desafiament enorme, però molt gratificant». A més, ha guanyat diverses edicions del ‘Move-It self-driven car hackathon’ a la Xina.

Quan se li pregunta sobre l’aplicabilitat de la robòtica a Eivissa, Pfeiffer té clar que aquesta «pot ser útil en qualsevol lloc. A Eivissa, per exemple, podríem tenir cotxes més intel·ligents per evitar accidents, sistemes logístics avançats per a la càrrega i descàrrega, i robots mèdics per a operacions delicades».

Amb tot el treball que ha fet i que ha aconseguit en tant poc temps, cap el dubte de si Pfeiffer és veritablement un robot. Però la seva humanitat no deixa interrogants. L’eivissenc estima parlar de treball dur i esforç. «El meu viatge ha estat llarg i ple de desafiaments, però cada passa m’ha portat més a prop dels meus somnis», conclou Pfeiffer.

