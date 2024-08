José Miguel Bonet: «Eivissa perd màgia si tot ha de ser D&G o Gucci»

José Miguel Bonet (Eivissa, 1981) va néixer pocs mesos abans que el restaurant familiar Es Ventall comencés el seu recorregut. Comenta que la primera temporada de la seva vida la va passar en un bressol entre fogons. Sota el braç, portaria un sol Repsol i el restaurant recomanat a la Guia Michelin. Tanmateix, el cuiner parlarà sobre fusió i modernitat de la cuina tradicional eivissenca, i de com els restaurants especialitzats en la cuina eivissenca cada vegada són menys. De com un potent primer plat s’està quedant relegat a les postres.

José Miguel Bonet, a les gastrojornades de l’institut Sa Serra| | J.A. RIERA

Croquetes amb gamba eivissenca: fusió de tradició i modernitat.| | ES VENTALL

Acabat de néixer i ja estava en un restaurant. Es pot dir que el seu destí va ser per la força...

Bé, és una cosa que jo anava ajudant fins que vaig veure una mica la meva vocació, perquè al principi era per una circumstància de no saber molt bé què fer amb la meva vida. Amb dinou i vint anys em vaig formar amb Felipe de la Peña a l’escola d’hostaleria del SOIB i allà sí que ja vaig veure les coses diferents. Allà em vaig plantejar que sí que volia ser cuiner, que m’agradava i que volia intentar aprendre molt més del que havia vist fins aquell moment.

Quina és la lliçó més important que va aprendre del seu pare en la gestió del restaurant?

Les bases de la cuina tradicional. Per exemple, com es feien els sofregits, els arrossos, un bon bullit de peix o el sofrit pagès. Aquests plats no els hem modificat però sí que hem fet algunes variacions. Per evolució o per gustos personals hem canviat la manera de fer-los.

Quins reptes o dificultats ha tingut al intentar modernitzar la cuina tradicional?

La complexitat és que has de fer que elplat original s’assembli. T’ha de recordar a ell però també cal millorar-lo. De vegades és complicat, perquè el que feim és baixar en greixos o reduir en quantitats. Tenim en el menú de degustació un entrepà de sofrit pagès, per exemple. Feim el mateix plat, el que passa és que després ho desossem tot. Feim una mena de croqueta, la fregim i feim un mos que al final ha de recordar forçosament el sofrit pagès, que és un plat súper sucós i que nosaltres reduïm a un mos. I aquesta és la dificultat: com introduir referències a la cuina eivissenca d’una manera més lleugera. Una mica a la forma de menjar que tenim avui en dia.

El procés creatiu sembla com si estiguéssiu en un laboratori.

Busquem analitzar les receptes i, si baixem l’allioli en aquesta o millorem els minuts del temps de cocció en l’altra... al final també és molt de lògica i d’analitzar fredament els defectes d’un plat per trobar com podem millorar-lo. Potser una frita de pop amb un ou a sobre està espectacular i ningú no ho havia fet abans.

La vostra essència és el producte local? O és tan sols un complement?

Nosaltres treballem gran part amb les carns, verdures i peixos d'Eivissa. Sempre que podem. Fins i tot tenim un hort on produïm gran part de les verdures que tenim de temporada. Sí que és veritat que el setanta o vuitanta per cent de la nostra carta es de producte d’Eivissa Intentem que el productor eivissenc tingui el seu reconeixement i es valori la seva feina.

Quin ingredient o plat de la cuina tradicional eivissenca considera indispensable?

M’agrada molt el sofrit pagès. M’encanta. Em sembla un plat espectacular, tant de festa com d’hivern. Tampoc em puc deixar la gamba roja i el calamar. És difícil triar un sol ingredient.

Això parla bé de la gastronomia eivissenca.

Clar, és súper rica i al final tens un munt de receptes que a cada municipi es modifiquen perquè no té res a veure el que es fa a Sant Josep amb el que es fa a Sant Carles. Al final és difícil descriure una recepta única de moltes elaboracions perquè cada família ho feia amb el que tenia. És una mica gastronomia de subsistència, del que hi havia en aquell moment.

Des que va assumir la direcció del restaurant, com ha canviat la seva perspectiva sobre la gastronomia eivissenca?

Quan vam començar no teníem tan clar el que estàvem fent. Igual ens sorprenia més un mango o una aracujà. Ara potser el que hem fet és aprendre a valorar el que tenim a l’illa, donar protagonisme al producte local. Eivissa ha crescut molt en termes gastronòmics, encara que els restaurants de cuina eivissenca estem una mica en crisi. S’obren restaurants de tot tipus menys de cuina tradicional eivissenca.

Això no és paradoxal? La cuina eivissenca pot estar dins la Champions League de la gastronomia però, en canvi, hi ha poca representació.

El boom gastronòmic a l’illa no s’ha repercutit en nous restaurants de cuina eivissenca o que apostin per la cuina tradicional eivissenca. Sí que hi ha molts d’ells que recolzen el producte local, però no tants que tractin de fer una cuina tradicional eivissenca. Això és el que hem de treballar i intentar que es mantingui quan es jubilin Ca n’Alfredo, Es Rebost de Can Prats, Es Ventall i algun més. Segurament, la cuina tradicional eivissenca està en perill així que caldrà lluitar per mantenir-la.

Creu que l’actual model turístic ha afectat a la cuina tradicional eivissenca?

Sí. A Sant Antoni, per exemple, jo he viscut un canvi de model turístic força positiu. Quan vaig començar sí que hi havia un model turístic més jove, britànic que no valorava tant un restaurant del nostre estil. I ara tenim una oferta diferent. En aquest sentit, Sant Antoni ha fet una gran feina amb l’ajuntament i els empresaris reformant els seus locals. Pot ser ens equivoquem en què tot sigui de luxe i exclusiu. Es perd la màgia d’Eivissa si tot ha de ser Gucci o Dolce&Gabbana.

Hi ha una McDonalització que pot estar afectant fins i tot a la gastronomia? El fet que vagis a on vagis et sentis com a casa?

Bé, està clar que les modes hi són i tots tenim a la carta sushi, ceviche o tataki. Són coses que venen i les poses perquè saps que vendràs, i al final un negoci també s’ha de mirar des del punt de vista dels números. Sí que és cert que hi ha moltes cartes que són avorrides en el sentit que són paregudes i que semblen fotocòpies unes de les altres. Però cal intentar marcar la diferència en la qualitat.

Quin és el major desafiament que ha enfrontat com a cuiner i com el va superar?

Al final, treballar en família és molt complicat [riu]. Sí que és veritat que és sacrificat, que és dur, però bé, també hem passat d’una plantilla de cinc empleats a ara ser divuit. Hem tingut un creixement, hem millorat la nostra qualitat de vida, també tenim un reconeixement de les guies, de la gent o del món de la gastronomia, que és molt bonic i que és molt positiu. Però bé, sí que hi ha algun dia negre que dius «caram, què faig? A veure què faig, si segueixo, si no segueixo...». Però bé, crec que això al final passa en tots els àmbits i sempre tens algun dia negatiu en què et planteges què fer amb la teva vida.

Podria compartir alguna tècnica o truc culinari que utilitza en la seva cuina diària i que cregui que marca la diferència?

A la nostra cuina, per exemple, hem reduït la intensitat de la sal i el que feim, per potenciar molts dels nostres arrossos o guisats, és un bon sofregit. Crec que és fonamental. L’all, la ceba, el pebrot i el tomàquet són el Jesucrist de la nostra cuina [riu].

