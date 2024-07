Frank J. Cogollos, director de banda de Sant Antoni i Santa Eulària: «La direcció és una feina molt exigent. A vegades hem de ser psicòlegs»

Frank J. Cogollos (Carcaixent, 1977) és d’aquelles persones que, a nivell frenètic de vida, t’adelanta per la dreta. Si el lector pensa que la banda sonora del seu dia a dia seria la ‘Cavalcada de les Valquiries’ de l’alemany Richard Wagner, que sàpiga que al costat del valencià seria la introducció dels Teletubbies. Músic i director de bandes, el valencià ha fet de la seva passió per la música una carrera plena d’èxits. Cogollos ha dirigit orquestres i bandes per tot arreu i la composició de peces és materialitza en premis consecutius. Harry Gregson-Williams tremola. I a més, Cogollos en sap de paelles. Però, com ell mateix diu: «Faig especialment banda, perquè crec que és el que més estic dirigint i el que més m’agrada».

La passió per la música li ve de casa. L’spoiler s’anunciava ja al primer episodi. Cogollos va créixer envoltat de música gràcies a la seva família. «El meu oncle era director d’una banda, el meu pare president... El nen havia de ser músic, sí o sí». Aquesta immersió musical des de ben petit va marcar la seva trajectòria. Des de la percussió fins al violí, passant pel cor, la música es vivia i es respirava a casa per totes bandes. «A casa venien els mestres de l’escola, que normalment venien de fora a dinar, a sopar... La mare en feia allí per a tots. Sempre he tingut música al meu voltant. A Carcaixent, per exemple, hi ha moltíssima música». Cogollos recorda quan anava a l’escola, a vuitè de curs, on tots els boixos eren músics i tots ells tocaven a la banda.

El seu contacte dins l’òrbita balear es va produir el 1999, quan va aconseguir la primera plaça de les Illes Balears a les oposicions al cos de Mestres d’Educació Musical, i que el va portar definitivament a Eivissa. «Vaig aprovar les dues proves, tant a València com a Eivissa, però em vaig decidir per Eivissa. I aquí estic, vint-i-cinc anys després». Amb un currículum extens i impressionant, que inclou títols com la llicenciatura en Direcció Musical per la Universitat de València amb l’especialitat d’Orquestra de Vents per la Royal Schools of Music de Londres, Cogollos ha aconseguit nombrosos premis internacionals, com la Medalla d’Or del Quebec Music Competition i el Primer Premi al Concurs de Composició de Milà. També és partícip en grups de música reconeguts, com és el cas de Projecte Mut, el qual ell és violinista. Tothom el felicita per aquesta sort, però ell estima enviar un altre missatge: «Darrere d’això hi ha un esforç i una constància. No és només sort».

Quan li preguntem sobre el seu estil com a director, respon: «Intento donar a conèixer els diferents estils de la música clàssica. No em sol encasellar en un sol estil». La seva versatilitat l’ha portat a dirigir música de cinema, big band, pop-rock, i fins i tot tributs musicals. «Per culpa teva m’agrada la música de banda», li han dit alguns espectadors, cosa que el fa sentir molt orgullós.

Tot i estar de vacances, Cogollos ens dibuixa una altra realitat: «Avui tinc tres assajos. Em conviden a dirigir la banda municipal d’Eivissa amb banda de rock, i propers concerts de la banda de Santa Eulària. Així que de vacances, res!». A més, està immers en la composició d’obres d’encàrrec i projectes per a diferents concursos. Si ha de compondre, ben de matí agafa el seu ordinador i es posa amb això. Després, continua amb assajos i la direcció musical. «El meu dia a dia és aixecar-me amb música i estar tot el dia rodejat de música i músics». Té més música que una pel·lícula de Disney.

Per als joves que volen convertir-se en directors d’orquestra, o endinsar-se en aquest món desconegut, Cogollos ho té clar: «L’esforç i la constància són el secret de l’èxit. Pots tenir més o menys talent, però sense esforç no aconseguiràs res». Entre rialles, afegeix: «O et lleves a les sis del matí per treballar o et poses a veure una sèrie. Jo normalment faig el primer».

Cogollos ha vist com la música clàssica a Eivissa ha evolucionat notablement. «Hem passat de tenir només el patronat de música a crear escoles de música i bandes per tot arreu. És una evolució fantàstica».

I en el seu temps lliure? «M’encanta estar amb la família, veure sèries i el futbol. Però la direcció és una feina molt exigent. A vegades hem de ser psicòlegs. Treballem amb persones, no amb ordinadors. Això és el més difícil, però al mateix temps és el més gratificant».