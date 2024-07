Ballades a pous i fonts d'Eivissa i Formentera: el ‘botellón’ que feien els teus avis

Des de temps antics, l’aigua ha estat present en nombrosos rituals i cerimònies. Les fonts, brolladors, pous, rius i llacs es van convertir en indrets sagrats, plens de significat espiritual i simbòlic. L’aigua era vista com un símbol de purificació, fertilitat i regeneració. A Eivissa, la mitologia local està plena d’històries sobre esperits de l’aigua. Els barruguets eren personatges entremaliats que vivien en coves, pous i cisternes, mentre que les fades, també conegudes com dones d’aigua, estaven associades amb la fertilitat, la màgia i els encanteris.

Per a la societat tradicional eivissenca, basada en una economia d’autosuficiència, les activitats agrícoles marcaven el ritme de la vida quotidiana i, per tant, també el de les festes. Les celebracions sovint estaven lligades a les feines del camp i suposaven un trencament amb les tasques diàries, servint per reforçar, entre d’altres coses, les relacions socials.

Però és important diferenciar els tipus de festes segons l’època de l’any. Per exemple, les festes d’hivern, celebrades dins les cases vora la llar de foc, eren moments per a la família i els veïns. Es barrejaven la religió, les rondalles, la música i els balls. A les xacotes, els homes treballaven la llata, desfeien dacsó o esclovaven ametlles, mentre que les dones filaven o cosien. Les ballades i les cantades eren part essencial d’aquestes reunions, on els fadrins aprofitaven per festejar amb les al·lotes.

Les festes d’estiu tenien un caràcter diferent, començant amb Sant Joan, on el foc era el protagonista. Els joves saltaven fogueres, creient que el foc purificava. A més de les ballades vora les fonts i els pous, aquestes festes eren una oportunitat per reforçar els lligams socials i gaudir d’un temps d’esplai després de les feines de segar i batre.

Cada pou i font tenia el seu dia de festa assignat, on els veïns es reunien per ballar, rifar, vendre fruita i compartir moments de diversió. Aquestes celebracions eren organitzades meticulosament, amb la neteja i decoració de l’espai el dia abans, i amb normes de conducta clares durant les ballades. Perquè el veritable eivissenc, segueix sent igual d’eivissenc, fins i tot, en temps de festa...

Com passava antigament, sempre és garantia d’èxit portar coques i sobrassada a una ballada / Vicent Marí

Com es preparava una ballada?

Els preparatius per a les ballades eren meticulosos. El dia abans de la festa, els amos o veïns del voltant s’encarregaven de netejar i decorar l’espai amb fulles de palma, canyes, baladres i murta, elements naturals que probablement tenien relació amb antics ritus pagans. La decoració creava un ambient festiu i sagrat, preparant l’escenari per a les celebracions. La ballada s’inaugurava amb un tron d’arma de foc, per demanar que l’any vinent la collida no sigui més petita, que les aigües assegurin els sembrats i collita per a tot l’any.

Aquestes festes eren una bona oportunitat per reforçar els lligams socials

Un home, conegut com «es que porta es ball», s’encarregava d’organitzar la ballada i mantenir l’ordre en cas de disputes. La primera balladora solia ser l’al·lota que havia ajudat a preparar l’espai o la fadrina de la casa si la ballada es feia en una casa particular. Els joves convidaven a ballar les al·lotes amb un toc de castanyola, un gest amb la mà o fent moure un mocador.

Les ballades seguien un ritual específic. Un cop començava la música, es ballava en parelles mixtes, i en ocasions, un ballador podia convidar a ballar més d’una dona a la vegada. Els homes ballaven de manera més activa i exhibicionista, saltant davant les dones, mentre que les dones ho feien amb delicadesa i amb moviments circulars.

No tot era ballar. També es feien altres activitats, com el tir amb bassetja / J. Costa

La durada del ball era vigilada, especialment quan un jove festejava amb una mateixa al·lota durant massa temps. Això podia generar discussions i fins i tot baralles, que «es que porta es ball» havia de controlar. Aquesta mateixa persona decidia quan s’havia de finalitzar la ballada. A localitats com la Cala de Sant Vicent deien: ho aixapem!, i així tothom sabia que s’anava a fer el darrer ball i no ballaria ningú més. La ballada acabava amb la mateixa parella que l’havia iniciat, fent «la curta», una dansa més breu per tancar la celebració.

De la desaparició al Renaixement

Les ballades vora pous i fonts, o aigües vives, eren especialment populars a Eivissa fins als anys trenta i quaranta del segle XX. Aquestes celebracions es van anar abandonant per diverses raons, incloent disputes i baralles, les prohibicions durant la Guerra Civil, la postguerra i la introducció de noves formes de diversió com el cinema i les sales de festes.

A finals dels anys setanta diverses agrupacions van iniciar una tasca per la seva recuperació

A partir dels anys quaranta, alguns costums van començar a canviar o desaparèixer mentre la societat s’obria progressivament a l’exterior i el turisme començava a emergir. En aquest context, la Secció Femenina de la dictadura franquista va promoure la recuperació i foment dels balls tradicionals. Això incloïa la recuperació d’indumentària, joies, instruments i sonades musicals, amb l’objectiu d’exhibir i institucionalitzar el folklore. Per primera vegada, els balls, la indumentària i la música es descontextualitzaven, passant a formar part de concursos i certàmens, i representacions d’Eivissa, de Balears i de l’Estat espanyol, allunyant-se dels motius originals els quals van ser concebuts.

A final dels anys setanta i començament dels vuitanta, noves agrupacions folklòriques, conscients de la importància de les ballades populars vora pous i fonts, van iniciar una tasca d’investigació i recuperació d’aquestes celebracions. Avui dia, aquesta implicació és tan forta que diverses colles de ball apadrinen més d’una ballada. Entre elles, la Colla de Sant Josep de sa Talaia, la Colla de Can Bonet, la Colla de Labritja, la Colla de Balansat i la de Sant Jordi de ses Salines.